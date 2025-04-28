Rusya Devlet Başkanı Putin, Kursk'ta savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür etti

Putin yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun 26 Nisan'da, askeri operasyonlarla Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerini yenilgiye uğrattığını hatırlattı.

Kuzey Kore ordusu birliklerinin uluslararası hukuka uyumlu şekilde, Rusya ile Kuzey Kore arasında 19 Haziran 2024 tarihli Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'ndaki "taraflardan birine yönelik silahlı saldırı durumunda derhal askeri yardım sağlanmasını öngören" 4. maddeye uygun şekilde Kursk'taki operasyona katıldığına işaret eden Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, yetkililere ve Kuzey Kore halkına teşekkür etti.

Kuzey Kore askerlerinin Rus askerleriyle omuz omuza Rusya'yı kendi vatanları gibi savunduğunu kaydeden Putin, Kore askerlerinin kahramanlığını, aldıkları yüksek düzeydeki özel eğitimi ve özveriyi takdir ettiğini vurguladı.

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Rus lider, "Rus halkı, Kuzey Kore özel kuvvetleri askerlerinin başarısını asla unutmayacaktır. Rusya için, ortak özgürlüğümüz için canlarını veren Kore kahramanlarını, Rus silah arkadaşlarıyla eşit şartlarda her zaman onurlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Kuzey Kore arasında savaş meydanlarında dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği ilişkilerinin şekillendiğinin altını çizen Putin, bu ilişkilerin bundan sonra da her alanda başarılı ve dinamik şekilde gelişeceğine inandığını belirtti.