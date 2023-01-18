Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırılara ilişkin, "Ukrayna'da Rus zaferi 'kaçınılmaz'" açıklamasında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, bir silah fabrikasına yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'da "Rus zaferinin" kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.
"ZAFER GARANTİ"
St. Petersburg'daki fabrikada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, "Zafer garanti, bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.
ZELENSKIY: PUTİN ÇIKIŞ YOLU ARIYOR
Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesiyle olan savaştan bir çıkış yolu aradığını söylemişti.
İtalyan devlet televizyonu RAI'de yayınlanan "Porta a porta" isimli programda gazeteci Bruno Vespa'nın sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşı ve buna bağlı gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
Zelenskiy, Rusya'nın taktik nükleer silah kullanmasının onlara bir fayda getirmeyeceğini ifade etmişti.
Putin'in bu savaşla bir hata yaptığının farkında olduğunu savunan Zelenskiy, "Putin, bu savaştan bir çıkış yolu arıyor, arayacak da çünkü bu bir hataydı. Bunu kendi toplumuna söylemiyor ama o bunun büyük bir hata olduğunun farkında. Bu yüzden bir çıkış yolu arayacaktır ve nükleer silahlar bir çıkış yolu değil." dedi.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.
YORUMLAR