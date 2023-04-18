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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk defa Ukrayna'nın Herson ve Luhansk bölgelerini ziyaret etti

Kremlin'in açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, savaşın başından bu yana ilk kez Rus işgalinde bulunan Ukrayna'nın Herson ve Luhansk bölgelerini ziyaret etti. Ancak ziyaretin ne zaman gerçekleştiğine ilişkin bilgi verilmedi

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AA / HABERTURK.COM

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği Herson ve Luhansk bölgelerine ziyaret gerçekleştirdi.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk defa Ukrayna'nın Herson ve Luhansk bölgelerini ziyaret etti

    Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Herson şehrine giderek "Dinyeper" adlı muharebe grubunun merkezini ziyaret etti.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk defa Ukrayna'nın Herson ve Luhansk bölgelerini ziyaret etti

    Burada Herson ve Zaporijya bölgelerindeki durumla ilgili bilgi alan Putin, Luhansk bölgesine de giderek burada da "Vostok" adlı muharebe grubunun merkezini ziyaret etti ve bölgedeki durumla ilgili askeri yetkililerle görüştü.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk defa Ukrayna'nın Herson ve Luhansk bölgelerini ziyaret etti

    Açıklamada, ziyaretlerin ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk defa Ukrayna'nın Herson ve Luhansk bölgelerini ziyaret etti

    Putin, Herson ve Luhansk bölgelerini ilk defa ziyaret ederken, 18 Mart’ta Donetsk bölgesine bağlı Mariupol kentine gitmişti.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk defa Ukrayna'nın Herson ve Luhansk bölgelerini ziyaret etti

    Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de Kremlin Sarayı'nda düzenlen törende imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk defa Ukrayna'nın Herson ve Luhansk bölgelerini ziyaret etti

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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