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        Haberler Dünya Rusya Dış İstihbarat Servisi, Durov'un Telegram'daki hassas bilgileri Batı'yla paylaşmamasını umuyor | Dış Haberler

        Rusya Dış İstihbarat Servisi, Durov'un Telegram'daki hassas bilgileri Batı'yla paylaşmamasını umuyor

        Rusya İstihbarat Servisi Başkanı, Fransa'da gözaltında tutulan Telegram'ın kurucusu Durov'un, uygulamayla ilgili hassas bilgileri paylaşmamasını umduklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:39 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:39
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        Rus istihbaratından 'Durov' açıklaması
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        Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin, Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un uygulamadaki hassas bilgileri Batılı ülkelerle paylaşmamasını umduğunu ifade etti.

        Narışkin, Rus haber ajansı TASS'a, Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin konuştu.

        Durov'un Telegram'daki hassas bilgileri Batılı ülkelerle paylaşıp paylaşmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Narışkin, "Bunun olmasına izin vermeyeceğini umuyorum." dedi.

        Gözaltı süreci ve sonrası

        Rus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.

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        Telegram, şirketin Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyduğunu duyurarak, Durov'a yönelik suçlamaları "saçmalık" şeklinde nitelendirmişti.

        Durov'un gözaltına alınmasına ilişkin Rusya tarafından birçok tepki açıklaması yapılırken, X'in sahibi Elon Musk da Durov için X sosyal medya platformundan "serbest bırakılma" çağrısı yapmıştı.

        Fransız yargı makamları Durov'un gözaltı süresini uzatmıştı. Fransa'da gözaltı süresi en fazla 96 saatle sınırlandırılırken Durov'un, bu sürenin sonunda serbest bırakılmasına ya da tutuklanmasına karar verilebiliyor.

        Pavel Durov'un, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığı bulunuyor.

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