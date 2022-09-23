Lavrov'dan Batı'ya: Ukrayna'da çatışmalara taraf

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı devletlerin Rusya’yı zayıflatmak için Ukrayna’daki çatışmaları mümkün olduğunca uzatma amacı taşıdığını belirterek, “Böyle bir çizgi, Batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olması anlamına geliyor ve onları da buna taraf yapıyor.” dedi.

Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yaptığı konuşmada, Ukrayna’da 8 yıl boyunca Ukrayna ordusunun ve milliyetçi oluşumların Donbas sakinlerini öldürdüğünü ve öldürmeye devam ettiğini söyledi.

Donbas’ta yaşayanların Ukrayna anayasası tarafından güvence altına alınan, ana dilleri Rus dilini özgürce kullanma hakkı da dahil olmak üzere haklarını savunmaya karar verdiklerini kaydeden Lavrov, uluslararası yapıların Kiev'i insan hakları alanındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye ikna edecek cesareti bulamadığına dikkat çekti.

Lavrov, Ukrayna ordusunun en yüksek komuta kadrosu ve subaylarının yanı sıra diğer devletlerin vatandaşları arasından paralı savaşçıların Ukrayna'daki savaş suçlarına karıştıklarının tespit edildiğini belirterek, 220 kişilik bu isimlerden hesap sorulacağını vurguladı.