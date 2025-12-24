Habertürk
        Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Suriyeli mevkidaşı Şeybani ikili ilişkileri görüştü | Dış Haberler

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Suriyeli mevkidaşı Şeybani ikili ilişkileri görüştü

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Suriye ile ilişkilerin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda geliştiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:24 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:24
        Lavrov Şeybani ile görüştü
        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ikili ilişkileri ele aldı.

        Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Şeybani ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

        Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Suriye ile ilişkilerin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda geliştiğini belirtti.

        Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına bağlı kaldıklarını dile getiren Lavrov, Şeybani'nin dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü bildirdi.

        Lavrov, "Bu görüşmede, ikili ilişkiler, bölgedeki durum ve en kilit konu Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik hedefler ele alındı. Siz (Şeybani) bu görüşmede, uluslararası platformlarda etkileşimimizden memnuniyet duyduğunuzu ve bu etkileşimi derinleştirmek istediğinizi dile getirdiniz. Bu konuyu bugün ele almak için fırsatımız var." ifadelerini kullandı.

        SURİYE HALKI DERİNDEN YARALANDI

        Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de Rusya ile ilişkilerin yeni döneme girdiğini belirterek, "Geçen yıl Suriye için önemliydi. Geçen yıl, 14 yıl süren savaş ve eski rejim dönemi sona erdi. Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı." dedi.

        Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Şeybani, "Yeni Suriye'de tüm devletlerle dengeli ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Eski yönetimin özellikle insancıl alanda yıktığı şeyleri, yeniden inşa etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Şeybani, Suriye halkının derinden yaralandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

        "Suriye'de yaklaşık 4 milyon bina yıkıldı. Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğunda mülteciler halen çadır kamplarında hayatını sürdürüyor. Çok sayıda mülteci, gerekli koşullar sağlandıktan sonra ülkeye dönmeyi bekliyor. Eski yönetim yüzünden 250 bin kişi kayıp durumda. Geçiş döneminde tüm bu konuların çözümü önceliğimiz. Uyuşturucu kaçakçılığını durdurduk. Şimdi iş yerleri oluşturmak için Suriye ekonomisine yatırımlar sağlamaya çalışıyoruz. Bu da ikili işbirliğimizin konularından biri."

        Bakan Şeybani, Lavrov ile stratejik ortaklık çerçevesindeki ikili ilişkilerle ilgili konuları ele almayı planladığını dile getirdi.

