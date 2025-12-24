Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Suriyeli mevkidaşı Şeybani ikili ilişkileri görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ikili ilişkileri ele aldı.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Şeybani ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Suriye ile ilişkilerin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda geliştiğini belirtti.

Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına bağlı kaldıklarını dile getiren Lavrov, Şeybani'nin dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü bildirdi.

Lavrov, "Bu görüşmede, ikili ilişkiler, bölgedeki durum ve en kilit konu Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik hedefler ele alındı. Siz (Şeybani) bu görüşmede, uluslararası platformlarda etkileşimimizden memnuniyet duyduğunuzu ve bu etkileşimi derinleştirmek istediğinizi dile getirdiniz. Bu konuyu bugün ele almak için fırsatımız var." ifadelerini kullandı.

SURİYE HALKI DERİNDEN YARALANDI

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de Rusya ile ilişkilerin yeni döneme girdiğini belirterek, "Geçen yıl Suriye için önemliydi. Geçen yıl, 14 yıl süren savaş ve eski rejim dönemi sona erdi. Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı." dedi.