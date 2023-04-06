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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye’yi ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye’yi ziyaret edecek
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AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov’un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmek üzere Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtildi.

PUTİN VE ERDOĞAN’IN DÜZENLİ VE GÜVENE DAYALI İLETİŞİMİ

Uluslararası durumun ağırlaşmasına rağmen Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun her şeyden önce liderler seviyesinde devam ettiği vurgulanan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenli ve güvene dayalı iletişiminin, sonuncusu 25 Mart’ta olmak üzere bu yıl 5 defa telefonla görüşmek suretiyle sürdürüldüğü aktarıldı.

Geçen yıl iki liderin 4 defa yüz yüze, 16 defa da telefonla görüştüğü hatırlatılan açıklamada, “Putin’in talimatı üzerine Rusya, Şubat 2023’te Türkiye’nin güneydoğusundaki yıkıcı depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması çalışmalarına enerjik bir şekilde katıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından depremden etkilenen bölgelere 4 adet İl-76 uçağı ve bir An-148 hava mobil hastanesi, 200'den fazla arama kurtarma uzmanı ve doktor, kışlık çadırlar dahil 36 ton insani yardım gönderildi. Türk ortaklarının talebi üzerine Hatay ilindeki İskenderun Limanında çıkan büyük bir yangını söndürmek için Be-200 amfibi uçağı kullanıldı.” ifadelerine yer verildi.

RUS VE TÜRK DIŞİŞLERİ BAKANLARI LİDERLERİN BELİRLEDİĞİ RİTMİ DESTEKLİYOR

Liderler tarafından belirlenen ikili iletişim ritminin Rus ve Türk Dışişleri Bakanları tarafından aktif olarak desteklendiği vurgulanan açıklamada, bu yıl her iki bakanın Yeni Delhi’deki G20 Dışişleri Bakanları toplantısının oturum aralarında görüştüğü anımsatıldı.

Son görüşme 15 Mart’ta olmak üzere iki bakanın bu yıl 2 defa telefon görüşmesi yaptığı kaydedilen açıklamada, diplomatik nota yoluyla Rusya-Türkiye Dışişleri Bakanlıkları Arası İstişareler Planının geçerlik süresinin iki yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Ayrıca 15 Mart'ta Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu eş başkanları Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş arasında çevrim içi görüşme gerçekleştiği anımsatılan açıklamada, parlamentolar arası işbirliğinin de yoğunlaştığına değinildi. Açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin’in geçen yıl aralıkta Ankara’da, 20 Şubat’ta da telefonla görüştüğü aktarıldı.

UKRAYNA’DAKİ DURUM GÖRÜŞMELERDE ELE ALINACAK

Açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu’nun Ukrayna, Güney Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Karadeniz bölgesindeki durumu görüşeceği ifade edildi.

Açıklamada, “Bakanlar, Ukrayna krizindeki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunacak, Kiev'in, Rusya'nın çıkarlarını ve endişelerini dikkate alması şartıyla mümkün olacak şekilde çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesinin ilkelerini ve yollarını müzakere edecek.” bilgisi paylaşıldı.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ UYGULANMASI KONUŞULACAK

Rus tarafının “iyi niyet göstergesi olarak” 60 gün süresini uzattığı Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uygulanmasıyla ilgili görüşme yapılacağı belirtilen açıklamada, “Özellikle, Türk ortaklarımızın yardımıyla, sadece Ukrayna tahılının dünya pazarlarına arzı açısından değil, aynı zamanda uluslararası ekonomik operatörlerin Rus tarım ürünlerine ve gübrelerine erişiminin engellenmemesi açısından bu anlaşmaların kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE VE SURİYE İLİŞKİLERİNİN NORMALLEŞMESİ KONUSU DA GÜNDEMDE

Rus Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Lavrov ve Çavuşoğlu’nun Moskova’da başlatılan Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi görüşmelerini ele alacağı kaydedilerek, İran'ın Astana sürecinin garantör ülkesi olarak dörtlü formata katılımıyla Ankara ve Şam'a yardım sağlanmasına yönelik adımlara değinileceği ifade edildi.

GÜNEY KAFKASYA’DAKİ DURUM ÜZERİNDE AYRINTILI ÇALIŞILACAK

Açıklamada, görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden başlaması, ulaşım bağlantılarının ve iletişimin sağlanması, bölgenin çatışma sonrası yeniden inşası dahil Güney Kafkasya’da işbirliğinin derinleştirilmesi konularının ayrıntılı olarak çalışılacağı bildirildi.

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ STRATEJİK PROJELER ELE ALINACAK

Enerji sektöründe işbirliğinin de ele alınacağı ifade edilen açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşası ve Türk Akımı doğal gaz boru hattının işletilmesi gibi stratejik projelerdeki ortak çalışmalara değinileceği belirtildi.

Açıklamada, nisan sonunda Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesine nükleer yakıtın yükleneceği anımsatıldı.

TURİZM DE GÜNDEMDE OLACAK

Lavrov ve Çavuşoğlu’nun, yeni turizm sezonunun arifesinde Türkiye'deki Rusların kapsamlı güvenliğini sağlama konularını görüşeceği aktarılan açıklamada, “Toplantının, Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin daha da geliştirilmesine önemli bir katkı sağlamasını umuyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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