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        Haberler Dünya Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD Başkanı Biden'a "deli" dedi

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD Başkanı Biden'a "deli" dedi

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin'i hedef alan ABD Başkanı Joe Biden'a hakaret etti. Medvedev attığı tweet'te Biden'a "deli" dedi

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 16:28 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:27
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        Medvedev, Biden'a hakaret etti: Deli
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        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Joe Biden'a X üzerinden hakaret etti. Medvedev bugün attığı tweet'te Biden'a "deli" dedi.

        Medvedev, Biden'ın ABD Kongresi'nde dün yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasını eleştirdi. Rusya'yı da hedef alan Biden'ın, konuşmasının başında eski ABD başkanlarından Franklin D. Roosevelt'e gönderme yapmasına tepki gösteren Medvedev, Roosevelt'in "tekerlekli sandalyeye muhtaç" olmasına rağmen ABD'yi Büyük Buhran'dan çıkardığını söyledi.

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        Medvedev sözlerini "Biden ise insanlığı cehenneme sürüklemeyi kafaya koymuş bir deli, zihinsel engelli bir kişi" diye sürdürdü.

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        Medvedev, Roosevelt'in Sovyetler Birliği ve diğer ülkelerle barış için mücadele ettiğini ancak Biden'ın "III. Dünya Savaşı için aktif ve ısrarcı bir şekilde uğraştığını" iddia ederek "Roosevelt faşistlere karşı savaşıyordu. Biden ise faşistler için savaşıyor. Biden, ABD'nin yüz karası diye ekledi.

        Haber ajansı Reuters haberinde, Medvedev'in 2008-2012'de başbakanken kendisini "modern liberal" olarak tanımladığını ancak artık "Batı karşıtı Kremlin şahini" diye lanse ettiğini aktardı.

        BIDEN, KONUŞMASINDA RUSYA'YI HEDEF ALDI

        Konuşmasının başında Ukrayna'daki savaşa yer veren Biden, Batı dünyasının yine zor bir dönemeçten geçtiğini ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşılık vermeleri gerektiğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "asla boyun eğmeyeceğini" vurgulayan 81 yaşındaki Biden, Ukrayna'ya askeri olarak sonuna kadar destek vereceklerini ve bunun için de destek paketinin Kongre'den bir an önce çıkması gerektiğini belirtti.

        İsveç'in NATO üyeliğinin resmiyet kazanmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Biden, NATO ittifakının Rusya ve diğer güç odakları karşısında artık daha da güçlü olduğunu savundu.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Medvedev
        #joe biden
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