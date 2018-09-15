Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de rejime ait bölgelerdeki duruma ilişkin bir rapor açıkladı. Bakanlık bugün yaptığı açıklamada, Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus Komisyonunun çalışmalarına göre bir gün boyunca ateşkesin 33 kez ihlal edildiğini bildirdi. Suriye'nin Halep bölgesinde 24, Lazkiye'de 7, Hama'da ise 2 ihlal tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Gerilimi azaltma bölgelerindeki durum sabit kalmaktadır" denilerek İdlib kırsalındaki muhaliflerin ateşkesi ihlal etmediğine dikkat çekildi.



İHLALLER ESAD REJİMİNİN EGEMEN OLDUĞU YERLERDE

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Uzlaşma Merkezleri aracılığıyla insani yardım yapıldığını da açıkladı.

Bir önceki raporda da Gerilimi Azaltma Bölgelerinde ateşkes ihlalinin çok daha az olduğu tespit edilmişti. Yayınlanan bir önceki raporda Türk-Rus Komisyonunun Rusya tarafı, Lazkiye'de 25, Halep'te 17, Hama'da 3 olmak üzere 45 ateşkes ihlali tespit etmişti. Türk tarafı ise bir önceki raporda İdlib'de 3, Hama'da 1 olmak üzere toplam 4 ateşkes ihlali olduğunu açıklamıştı.

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