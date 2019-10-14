Rusya nükleer gücünü test edecek

Son yıllarda askeri tatbikatlara ağırlık veren Moskova, yarın nükleer silah gücünün olası kriz durumlarına ne kadar hazır olduğunu anlamak için 3 günlük bir tatbikat başlatacak.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikata 12 bin asker, 213 füze bataryası, 105 uçak, 15 savaş gemisi ve 5 denizaltının iştirak edeceğini duyurdu.

Tümgeneral Yevgeni Ilyin, tatbikatla ilgili yabancı askeri ateşelerin bilgilendirildiğini belirtti. Ilyin, tatbikat kapsamında Kamçatka Yarımadası'ndaki Kura Test Alanı'nda 2 kıtalararası balistik füze denemesi yapılacağını, stratejik bombardıman uçaklarının da hedefleri kruz füzeleriyle vurma denemeleri gerçekleştireceğini kaydetti.