Nerede olduğu merak edilen Şoygu sığınakta mı? 0:00 / 0:00

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, geçtiğimiz hafta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun nerede olduğu merak konusu olmuştu. Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, 11 Mart'tan bu yana kameralar önüne geçmeyen Şoygu'nun kalp krizi geçirdiğini ve tedavi gördüğünü iddia etmişti.

Son olarak Bellingcat'ten gazeteci Christo Grozev, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Şoygu'nun Moskova'dan 1600 km uzaklıktaki sığınaklarda kaldığını öne sürdü.

Şoygu'nun Ural Dağları'ndaki bir nükleer sığınakta kaldığı iddia edildi. Uçuş verilerini inceleyen araştırmacılar, Şoygu'nun Moskova'dan 1600 km uzaklıktaki sığınaklarda dolaştığını ifade etti.

66 yaşındaki Rus bakanın, nükleer savaş endişesiyle sığınağa gittiği öne sürüldü. Grozev, elindeki verilere göre Şoygu'nun mart ayının büyük bölümünde Ural Dağları'nın güneyinde Ufa'da bir sığınakta kaldığını belirtti.

"KIZI DA YANINA GİTTİ" İDDİASI

Grozev ayrıca, Şoygu'nun 31 yaşındaki kızı Ksenia'nın da birkaç kez Ufa'ya gittiğini, bunun iddiasını desteklediğini dile getirdi.

Ksenia ayrıca Instagram hesabını herkesin erişimine kapattı.

"ŞOYGU BİR YERLERE KAYBOLDU"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, Şoygu'nun ortadan kaybolduğunu belirterek, "1 hafta içinde güçlü ataklar yaptık. Rusya'nın Savunma Bakanı Şoygu bir yerlerde kayboldu. 16 bin ölü Rus askerleri arasında komutanlar da var. Bunlar ne için öldüler? Kime ne fayda sağladı?" demişti.