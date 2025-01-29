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        Haberler Dünya Rusya: Suriye'deki üslerimizle ilgili müzakereler sürecek | Dış Haberler

        Rusya: Suriye'deki üslerimizle ilgili müzakereler sürecek

        Rusya, yeni Suriye yönetimi ile ilişkilerini geliştirmeye çalışırken, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov öncülüğünde Rus diplomasi heyeti başkent Şam'ı ziyaret etti. Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara ile görüşen Bogdanov, Rusya'nın Suriye'deki üsleriyle ilgili müzakerelerin süreceğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 18:48 Güncelleme: 29.01.2025 - 18:48
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        Rusya: Suriye'deki üslerimizle ilgili müzakereler sürecek
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        Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov ve maiyetindeki Rus diplomasi heyeti, Suriye'nin yeni yönetimiyle temas sağlamak amacıyla başkent Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.

        Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşen Bogdanov, görüşmede Rusya'nın Suriye'deki üslerinin de ele alındığını belirtirerek "Üslerle ilgili hiçbir şey değişmedi. Daha fazla müzakereye ihtiyaç var. Müzakereler devam edecek." dedi.

        Beşar Esad'ın devrilmesi sırasında Rus vatandaşlarına herhangi bir zarar gelmediğinden ötürü Ahmed Şara ve Suriye yönetimine teşekkürlerini ileten Bogdanov "Umuyoruz ki bu politika devam eder ve Suriye'deki çıkarlarımız zarar görmez." dedi.

        Bogdanov'un yanı sıra Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Suriye ile diyaloğu sürdüreceğiz." dedi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir

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