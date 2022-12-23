Rusya'dan Türkiye'de kurulacak doğalgaz merkezine yönelik açıklama

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak "Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasına yönelik kararın 2023'te alınması bekleniyor" dedi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezine yönelik açıklamada bulundu.
Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasına yönelik kararın 2023'te alınmasının beklendiğini dile getiren Novak, "Gazprom, Türkiye'deki mevkidaşlarıyla ve diğer makamlarla çalışma yürütüyor" ifadelerini kullandı.
PUTİN: TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ MERKEZİ KURULABİLİR
Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Putin, "Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabilir." ifadelerini kullanmıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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