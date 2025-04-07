Rusya: Ukrayna'da ateşkesle ilgili hususların çözülmesi gerekiyor

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın, Rusya'yı Kriviy Rig kentinde sivil altyapıları vurmakla suçlamasına tepki gösteren Peskov, Rus ordusunun ancak askeri unsurlara saldırılar düzenlediğini savunarak, "Sosyal altyapı tesislerine yönelik saldırı düzenlemiyoruz." ifadesini kullandı.

Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ukrayna'ya yönelik saldırıların durdurulması gerektiği" yönündeki açıklamasına değindi.

Ukrayna'da ateşkesle ilgili bazı hususların olduğunu ve bunların çözülmesi gerektiğini vurgulayan Peskov, şunları kaydetti:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkes fikrini destekliyor, ancak bunun sağlanması için bazı soruların yanıtlanması gerekiyor. Bu sorular havada ve kimse bunlara henüz cevap vermedi. Bunlar, Kiev yönetiminin kontrol dışı olması, söz dinlemeyen bazı aşırılıkçı ve milliyetçi birlikleri kontrol edememesi ile ilgili. Bunlar, Kiev'in ileride askerileştirilmesi yönündeki planlar ile ilgili. Tüm bu nüanslar halen gündemde. Ateşkes fikrini desteklerken, çıkarlarımızı güvence altına almamız ve sıraladığım hususları çözmemiz lazım."