        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna konusunda ateşkes değil, barış için çalışıyoruz | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna konusunda ateşkes değil, barış için çalışıyoruz

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda uzun vadeli barışı sağlayacak bazı belgelerin imzalanmasına öncelik verdiklerini belirterek, "Rusya ateşkes değil, barış için çalışıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 12:48 Güncelleme: 10.12.2025 - 12:48
        Rusya: Ukrayna konusunda barış için çalışıyoruz
        Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündeme dair bazı sorularını yanıtladı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenebileceğine dair açıklamalarını "yeni gelişme" şeklinde değerlendiren Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uzun zamandır bahsettiği buydu. Bu nedenle, ilgili gelişmeleri izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy'nin enerji altyapılarına karşılıklı saldırılara ilişkin ateşkes üzerinde çalıştıkları yönündeki açıklamasını dair konuşan Peskov, "İlgili belgelerin imzalanmasıyla elde edilen istikrarlı, garantili ve uzun vadeli barış, mutlak önceliğimizdir. Rusya ateşkes değil, barış için çalışıyor." diye konuştu.

        Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Politico gazetesine verdiği mülakattaki açıklamalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Trump’ın Ukrayna’nın NATO üyeliği ve topraklarını kaybetmesi gibi konularda yaptığı açıklamalar, bizim anlayışımızla uyumludur." dedi.

