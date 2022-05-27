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Haberler Dünya Rusya-Ukrayna müzakereleri için Kremlin'den son dakika açıklaması!
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Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu mu? Kremlin'den açıklama!

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin Kiev yüzünden durduğunu öne sürdü. Peskov, "Ukrayna sürekli çelişkili açıklamalarda bulunuyor." dedi.

Rusya-Ukrayna müzakereleri için Kremlin'den son dakika açıklaması!
Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu mu? Kremlin'den açıklama!
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Reuters

Kremlin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinin Kiev'in talepleri belli olmadığı için durakladığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlayan saldırıları devam ederken, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müzakerelerin Kiev yüzünden durduğu öne süren Peskov, "Ukrayna sürekli çelişkili açıklamalarda bulunuyor. Bu da Ukrayna tarafının ne istediğini anlamamıza izin vermiyor." dedi.

ZELENSKIY: RUSYA CİDDİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE HAZIR DEĞİL

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşı bitirmek için çok kez görüşme ayarlamaya çalıştığını,
ancak Rusya'nın ciddi barış görüşmeleri için hazır olmadığını söyledi.

Rus lider Putin ile konuşacak çok şeyi olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Bu görüşmeden ne istiyoruz? Hayatlarımızı geri istiyoruz. Kendi topraklarımızda, egemen bir ülkenin hayatını geri almak istiyoruz." dedi.

İki ülke heyetlerinin bilinen son yüz yüze görüşmesi, 29 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşmişti.


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