Rusya Ukrayna'nın kontrolündeki en büyük kent olan Suca'yı geri aldığını duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'nın geri alındığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün bölgedeki askeri karargahı ziyaret etmişti
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca’nın geri alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın duyurusu, Rus birliklerinin Ukrayna birliklerini Kursk bölgesindeki son noktalarından çıkarmaya yakın olduğu bir zamanda geldi.
PUTİN BÖLGEYİ ZİYARET ETMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün bölgedeki askeri karargahı ziyaret etti ve oradaki askeri komutanlarla görüşmüştü. Ziyaret sırasında askeri üniforma giyen Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'dan bilgi almıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin'in Kursk ziyareti sırasında bölgenin Ukrayna askerlerinden temizlenmesine yönelik devam eden operasyonda son aşamaya girildiğine dair bilgi aldığını açıklamıştı.