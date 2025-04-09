Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek | Dış Haberler

        Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek

        Rusya ve ABD heyetleri, 27 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleşen görüşmenin ardından bugün İstanbul'da yeniden bir araya gelecek. ABD tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "ABD ve Rusya heyetleri ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrara kavuşturmak için ilerleme kaydetmeye çalışmak için bir araya gelecek" denildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 07:36 Güncelleme: 09.04.2025 - 07:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya ve ABD İstanbul'da ikinci kez görüşecek
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD ve Rusya heyetleri, İstanbul'da ikinci kez bugün (10 Nisan Perşembe) bir araya gelecek.

        AA'nın yabancı diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD ve Rusya heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesi 10 Nisan Perşembe günü sabah saat 10.00'da Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılacak.

        ABD'den 'İstanbul görüşmeleri' açıklaması
        ABD'den 'İstanbul görüşmeleri' açıklaması

        Rus haber ajansı TASS'ın, Rusya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre ise İstanbul'daki görüşmede Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak göreve başlaması beklenen Aleksandr Darçiyev, başkanlık edecek.

        ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter liderlik yapacak.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus tarafının görüşmelere Dışişleri Bakanlığı düzeyinde katılacağını bildirmişti.

        REKLAM

        İLK GÖRÜŞME RİYAD'DA OLMUŞTU

        İlk olarak 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelen Rusya ve ABD heyetleri, görüşmede ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve Ukrayna’daki savaşa son verilmesi gibi başlıkları ele almıştı.

        İKİNCİ GÖRÜŞME İSTANBUL'DAYDI

        ABD ve Rusya heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirmişti.

        Arnavutköy’deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

        Türkiye, hem barışa katkı sağlama hem de görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi