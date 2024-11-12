Rusya ve Kuzey Kore’den stratejik ortaklık mesajı: Yeni dönem başlıyor

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki bu adım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 19 Haziran’da Pyongyang’a yaptığı ziyaret sırasında imzalanan anlaşmanın devamı niteliğinde. ABD’nin bu yakınlaşmaya yönelik olası hamleleri ise bölgesel dinamikleri yeniden şekillendirebilir.

Putin ve Kim’den Stratejik Mesajlar

Putin’in 19 Haziran’da Kuzey Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik değil, stratejik düzeyde derinleştiğini işaret etti. Bu ziyarette imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, 2000 yılında imzalanan “Dostluk ve İşbirliği Anlaşması”nın yerini alacak şekilde tasarlandı. Putin, ziyaret sırasında iki ülkenin tarihsel bağlarını vurgularken, Kuzey Kore ile ekonomik ve askeri işbirliğini artırma hedefini açıkça ortaya koydu.

REKLAM 9 Kasım’da Putin tarafından imzalanan onay yasasının ardından, Kim Jong-un da 11 Kasım’da bu anlaşmayı resmen onayladı. Yeni anlaşma, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki bağları daha geniş bir stratejik çerçevede güçlendirmeyi hedefliyor ve sınırsız bir süre boyunca geçerli olacak. Kim Jong-un’un Eylül ayında uzun bir tren yolculuğu ile Rusya’ya yaptığı ziyaret de bu stratejik ittifakın altını çizdi. Kim, savunma sanayi, enerji ve teknoloji alanlarındaki işbirliği konularını öne çıkarırken, ziyaret sırasında ABD ve müttefiklerine yönelik dayanışma mesajları verdi.

ABD’nin Olası Hamleleri ve Bölgesel Hesaplar ABD’nin bu yakınlaşmaya nasıl bir tepki vereceği, Asya-Pasifik bölgesindeki dengeler açısından kritik. Washington, Kuzey Kore’nin nükleer programını gerekçe göstererek yeni yaptırımları devreye sokabilir. Ayrıca ABD’nin Japonya ve Güney Kore ile askeri tatbikatlarını artırması, Çin ve Kuzey Kore’ye karşı daha güçlü bir ittifak inşa etme arayışını hızlandırabilir. Bu yeni anlaşma, Rusya için Ukrayna savaşında Batı yaptırımları karşısında bir nefes alma fırsatı yaratabilirken, Kuzey Kore’nin askeri ve teknolojik kapasitesini artırması için bir kapı aralıyor. Bu da ABD’nin hem bölgesel hem de küresel stratejilerini yeniden değerlendirmesini zorunlu kılabilir.

Bölgesel ve Küresel Dengeler Yeniden Şekilleniyor 19 Haziran’da imzalanan ve Kasım ayında onaylanan bu stratejik ortaklık anlaşması, yalnızca Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkileri değil, bölgedeki ve küresel düzeydeki güç dengelerini de yeniden şekillendirecek. Putin ve Kim’in bu anlaşma üzerinden verdiği mesajlar, Batı’ya karşı ortak bir direnişi işaret ederken, ABD’nin bölgedeki varlığını ve politikalarını yeniden gözden geçirmesine yol açacak. Bu süreç, Asya-Pasifik’in küresel güç dengelerinin yeniden merkezine yerleştiğini gösteriyor.