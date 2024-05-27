Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya ve Özbekistan anlaştı: Orta Asya’nın ilk nükleer santrali inşa edilecek

        Rusya ve Özbekistan anlaştı: Orta Asya’nın ilk nükleer santrali inşa edilecek

        Özbekistan'ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkentte Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le görüştü. İki ülke arasında değeri 20 milyar dolara yaklaşan çeşitli anlaşmalar imzalandı. Rusya'nın Özbekistan'da düşük kapasiteli nükleer enerji santrali inşa etmesine de karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 21:50 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta Asya'nın ilk nükleer santrali
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya ile Özbekistan arasında, Özbekistan’da düşük kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin anlaşma imzalandı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

        Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Özbekistan’ı “stratejik ortak ve müttefik” olarak tanımlayarak, “Ekonomik bağlarımızdaki büyüme çok etkileyici. Ticaret hacmimiz geçen yıl yaklaşık yüzde 30 arttı.” dedi.

        Rusya’nın Özbekistan’a doğrudan yatırımlarının 10 milyar dolara ulaştığını aktaran Putin, Rus sermayesine sahip 3 bin şirketin de Özbekistan’da faaliyet gösterdiğini söyledi.

        REKLAM

        Mirziyoyev ise Putin’in “tarihi” bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, “Ziyaret, ülkelerimiz arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinde yeni bir çağın başlangıcını müjdelemektedir.” ifadesini kullandı.

        Rus petrol, petrol ürünü ve doğal gazının Özbekistan’a sevkiyatını artırmaya yönelik anlaşmalar imzalandığını dile getiren Mirziyoyev, Özbekistan doğal gaz iletim altyapısının da geliştirileceğini kaydetti.

        ANLAŞMALARIN DEĞERİ YAKLAŞIK 20 MİLYAR DOLAR

        Kremlin’den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada da taraflar arasındaki görüşmelerin ardından değeri 20 milyar dolara yaklaşan çeşitli anlaşmaların imzalandığı bildirildi.

        Açıklamaya göre, imzalanan anlaşmalar arasında, Rusya’nın Özbekistan’da düşük kapasiteli nükleer enerji santrali inşa etmesi de bulunuyor. Gerçekleşmesi halinde Orta Asya’nın ilk nükleer santrali olacak proje için başka detay paylaşılmadı.

        İki ülke, savunma, terörle mücadele ve teknoloji paylaşımı konularında da anlaşmalar imzaladı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #özbekistan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        İsrail'e 'UAD kararlarına uy' talebi
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        İliç'te bir toprak kayması daha oldu
        İliç'te bir toprak kayması daha oldu
        Oyun salonuna silahlı saldırı!
        Oyun salonuna silahlı saldırı!
        Denizde kaybolmuştu! Gençten acı haber
        Denizde kaybolmuştu! Gençten acı haber
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        Mersin'deki kazayla ilgili sıcak gelişme
        Mersin'deki kazayla ilgili sıcak gelişme
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        Plastik kapakların içindeki şeffaf tabaka ne işe yarar?
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı