Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, ocakta Rusya'ya 18 bin 60 ton limon satıldı.
Rusya'ya geçen yıl 13 bin 69 ton limon ihraç edilmiş, karşılığında yurda 8 milyon 969 bin 50 dolar döviz girişi sağlanmıştı. Söz konusu dönemler karşılaştırıldığında bu ülkeye limon ihracatı miktar bakımından yüzde 38, değer bakımından da yüzde 13,4 artış gösterdi.
Doğu Karadeniz'den de Rusya'ya yılın ilk ayında 3 bin 365 ton limon satılarak, 1 milyon 879 bin 572 dolar gelir elde edildi. Bu dönemde bölgeden yapılan limon ihracatı miktar bazında yüzde 68, değer bazında da yüzde 41 arttı.
"RUSYA'YA İHRACATTA LİMON ÖNEMLİ BİR YER TUTTU"
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaş meyve sebze ihracatında Rusya'nın önemli bir pazar olduğunu söyledi.
Türkiye'den Rusya'ya ocak ayında 88 bin 901 ton yaş meyve sebze ihraç edildiğini belirten Gürdoğan, bu sevkiyatın karşılığında 53 milyon 961 bin 696 dolar gelir sağlandığını ifade etti.
Gürdoğan, Rusya'ya ihracatta limonun önemli yer tuttuğunu, Türkiye'den ve bölgeden Rusya'ya limon dış satımının arttığını kaydetti.
Gürdoğan, limon ihracatının daha da artacağına inandıklarını dile getirdi.
Yaş meyve sebze ihracatçılarının geçen yıl Rusya pazarında bazı sorunlar yaşadığını hatırlatan Gürdoğan, şunları kaydetti:
"Rusya'ya girişte geçen yıl yaşanan sorunlar nedeniyle ihracatçılarımız çok zorlandı. Bu sorunların 2019'da çözüme kavuşturulmasından ümitliyiz. Rusya'ya yeni dönemde daha fazla ihracat gerçekleştirilmesini ve sektör ihracatının çok daha iyi seviyelere gelmesini bekliyoruz. Yıla güzel rakamlarla başladık, böyle de devam edeceğine inanıyoruz."
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