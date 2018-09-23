ihracat
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

"Rusya'ya ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, fuarlar aracılığıyla Rusya'ya olan sektör ihracatını 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti

23.09.2018 - 09:32 | Güncelleme: AA

UTİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, UTİB, 8 yıldır milli katılım organizasyonu düzenlediği Heimtextil Rusya Fuarı'na bu yıl, 26 firmayla katıldı. Moskova Crocus Expo'da gerçekleştirilen fuarda sergilenen Türk tekstil ürünleri, büyük ilgi gördü.

Hindistan, Çin, Fransa, Kazakistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Polonya, İtalya, Japonya, Avusturya, Özbekistan ve Moldova gibi ülkelerin katıldığı fuarda Türkiye, bin 500 metrekarelik alanla fuardaki en büyük pavyonda ürünlerini tanıttı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 144 milyon nüfusu ile Rusya'nın Türk tekstil ihracatı için büyük önem taşıdığını belirtti.

 

Rusya pazarında üretim kalitesi ve kaliteyi uzun süre korumanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Engin, "Türk tekstili, yüksek ürün kalitesiyle Rusya'nın vazgeçilmezi oldu. Fuarda Türk firmalarına gösterilen ilgiden de bunu net olarak gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Rusya'ya ev tekstili ihracatının 2018 yılının 8 aylık döneminde, 24,8 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Engin, şunları kaydetti:

"Rusya, bu dönemde ülkemizin en fazla ev tekstili ihracatı yaptığı 19. ülke. Birlik olarak, 2018'in ilk 8 ayında Rusya'ya ev tekstili sektöründe 6,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Ev tekstili ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 156 artış kaydedildi. Rusya, UTİB olarak ev tekstilinde en fazla ihracat yaptığımız 16. ülke. Rusya, Türk tekstil sektörünün en fazla ihracat yaptığı 13. ülke. Bu yılın ilk 8 aylık döneminde ihracat 132,3 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde UTİB'in Rusya'ya tekstil ihracatı, yüzde 126 artış ile 12,6 milyon dolar oldu. Rusya, Türkiye'nin toplam tekstil ihracatında 2007'den 2013 sonuna kadar bir numaralı pazar konumundaydı. 2014 ve 2015 yıllarında ise İtalya'nın ardından ikinci sıradaki yerini aldı."

 

Engin, sektörün hedeflerine de değinerek, "Rusya, 2011-2013 yıllarında tekstilde 1 milyar dolar ihracat barajını aştığımız ilk ve tek ülkeydi. Fuarlar aracılığıyla Rusya'ya ihracatı yine 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.