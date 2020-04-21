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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, ilk çeyrekte Rusya Federasyonu'na 81 bin 776 ton mandarin satıldı.

Türkiye'den Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde de 59 bin 725 ton mandarin ihracatı yapılarak 33 milyon 549 bin 324 dolar gelir elde edilmişti. Böylece Rusya'ya mandarin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 37, değer bazında yüzde 49 arttı.

BÖLGE İHRACATININ TAMAMI TRABZON'DAN

Doğu Karadeniz'den de Rusya'ya bu dönemde 14 bin 638 ton mandarin ihracatı yapılarak 9 milyon 22 bin 236 dolar gelir elde edildi.

Bölge ihracatının tamamı Trabzon merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

"2020 SEZONUNUN İYİ GEÇMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

DKİB Yönetim Kurulu ve Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, turunçgil ihracatında 2019-2020 sezonunun iyi geçtiğini, 2020-2021 sezonunun da iyi geçmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Gürdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ticarete etkilerine dikkati çekerek, ihracat maliyetlerinin sürekli arttığını belirtti. Gürdoğan, "Bundan sonraki süreçte, maliyetlerin düşürülmesi ve pazarda rekabetçi olunabilmesi için destek verilmesi çok önemlidir. İhracatçılarımız da bu yönde beklenti içindeler." dedi.