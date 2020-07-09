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Haberlerİş-YaşamRusya'ya yılın ilk yarısında narenciye ihracatında artış
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Rusya'ya narenciye ihracatı yüzde 48 arttı

Narenciyede en fazla ihracatın yapıldığı Rusya Federasyonu'na, yılın ilk yarısında 119 milyon 137 bin dolarlık dış satımla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artış kaydedildi

narenciye ihracatı
AA

Narenciyede en fazla ihracatın yapıldığı Rusya Federasyonu'na yılın ilk yarısında gerçekleştirilen dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 119 milyon 137 bin dolar oldu.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 143 bin 46 ton narenciye dış satımıyla 80 milyon 704 bin dolar döviz elde edilen Rusya'ya bu yılın aynı döneminde ihracat arttı.

Bu yılın ilk yarısında, Rusya'ya ihraç edilen 197 bin 828 tonluk narenciye ile ülke ekonomisine 119 milyon 137 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Ürün bazında bu ülkeye 83 bin 119 ton mandalina 50 milyon 790 bin dolara, 42 bin 129 ton portakal 21 milyon 973 bin dolara, 40 bin 241 ton limon da 30 milyon 826 bin dolara ihraç edildi. İhracatın kalan bölümünü ise diğer narenciye ürünleri oluşturdu.

"İKİ ÜLKE ARASINDA LOJİSTİK AĞ GELİŞMİŞ DURUMDA"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, narenciye ihracatının en çok Rusya'ya yapıldığını söyledi.

Rusya'daki tüketicilerin Türk ürünlerini sevdiğini dile getiren Kaçmaz, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında lojistik ağ gelişmiş durumda. Ürettiğimiz ürünler doğal bir yapıya sahip. Ürün yelpazemiz gelişmiş durumda. Ürünlerimiz kaliteli ve lezzetli. Bundan dolayı Rusya'dan fazla talep görüyoruz. Her geçen zamanda Rusya'ya olan ihracatımızda artış yaşanıyor. Bunun yanı sıra ürünlerimiz komşu Avrupa Birliği ülkelerinden de talep görüyor."

EN ÇOK NARENCİYE İHRAÇ EDİLEN ÜLKELER

Türkiye'nin, ocak-mayıs döneminde en çok narenciye ihracatı yaptığı 5 ülke şöyle:

Ülkeler2019 ihracatı (dolar)2020 ihracatı (dolar)Değişim (yüzde)
Rusya Federasyonu80.706.184119.137.39548
Ukrayna22.927.42033.475.54146
Irak36.364.05925.209.085-31
Romanya17.679.57521.632.65922
Polonya6.089.21518.066.133197

Rusya'ya en fazla ihraç edilen narenciye ürünleri ise şöyle oluştu:

Ürünler2019 ihracatı (dolar)2020 ihracatı (dolar)Değişim (yüzde)
Mandalina33.909.13650.790.43250
Limon30.953.71130.826.2180
Portakal4.676.59921.973.089370
Greyfurt11.166.73615.541.33339

Muhabir : Mustafa Ünal Uysal
Yayınlayan : Emin Tamer Toğanaş

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