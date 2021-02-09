Sosyal medya fenomeni lüks araçla kaza yaptı

Rusya’da sosyal medya fenomeni Mikhail Litvin, lüks bir araç markasına ait galeriye giderek, buradaki araçlardan birini denemeye başladı. Ancak aracın kontrolünü kaybeden Litvin, galerinin cam vitrine çarptı.
DHA'nın haberine göre söz konusu olay üzerine Litvin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gaz ile fren pedallarını karıştırdığını ifade etti.
Rus medyası, Litvin’in lüks araçlarla bu tarz ‘şakalar’ yaptığını duyurdu.
Fenomen ismin yanında kameramanın da olması, Litvin’in aracı bilerek çarpmış olabileceğine yönelik iddiaları güçlendirdiği bildirildi.
Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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