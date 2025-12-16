Habertürk
        Rüya Gibi'de iki yeni isim: Seda Akman ve Gökberk Demirci diziye dahil oldu! Seda Akman ve Gökberk hangi karaktere hayat verecek?

        Rüya Gibi'de iki yeni isim: Seda Akman ve Gökberk Demirci diziye dâhil oldu

        Bu akşam 3. bölümü ile ekranlara gelecek Rüya Gibi dizisine iki yeni oyuncu dâhil oldu. Yeni bölümde Seda Akman ve Gökberk Demirci, yeni karakterleriyle ilk kez seyirci karşısına çıkacak. İşte, Rüya Gibi dizisi güncel kadrosu

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 13:54 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:54
        1

        Show TV'nin yeni yapımı Rüya Gibi dizisinin oyuncu kadrosu genişliyor. Bu akşam yayınlanacak 3. bölümde Seda Akman ve Gökberk Demirci, yeni karakterleriyle diziye katılıyor. Peki, Seda Akman ve Gökberk Demirci hangi karakterlere hayat verecek?

        2

        RÜYA GİBİ'DE İKİ YENİ OYUNCU

        Rüya Gibi dizisinin oyuncu kadrosuna Seda Akman ve Gökberk Demirci dahil oldu.

        3

        Seda Akman dizide Emir’in yurtdışına kaçan patronu Salim’in eşi olan Pelin karakterine hayat veriyor.

        4

        Başarılı oyuncu Gökberk Demirci ise Boris’in sağ kolu olan Bora’yı canlandırıyor.

        5

        RÜYA GİBİ 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Rüya Gibi bu akşam sürükleyici bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümde; Emir, Aydan’ın sadakatinden etkilenerek ona reddedemeyeceği tehlikeli bir ortaklık teklif eder. Aydan ile Çido gizemli ve tehlikeli bir yolculuğa çıkarken, kuaför salonu Emir’in yeraltı imparatorluğunun yeni merkezi haline gelir.

        6

        Aydan bir yandan dostlarını ve kızı Sezen’i bu karanlık dünyadan korumaya çalışır, diğer yandan Tarık’a karşı son sözünü söyleyerek ipleri tamamen eline alır. Aydan ve Çido için "Hanımeli Kuaför" dönemi görkemli bir açılışla başlayacaktır fakat Komiser Efe’nin getirdiği haber her şeye gölge düşürür.

