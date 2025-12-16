Rüya Gibi'de iki yeni isim: Seda Akman ve Gökberk Demirci diziye dâhil oldu
Bu akşam 3. bölümü ile ekranlara gelecek Rüya Gibi dizisine iki yeni oyuncu dâhil oldu. Yeni bölümde Seda Akman ve Gökberk Demirci, yeni karakterleriyle ilk kez seyirci karşısına çıkacak. İşte, Rüya Gibi dizisi güncel kadrosu
Show TV'nin yeni yapımı Rüya Gibi dizisinin oyuncu kadrosu genişliyor. Bu akşam yayınlanacak 3. bölümde Seda Akman ve Gökberk Demirci, yeni karakterleriyle diziye katılıyor. Peki, Seda Akman ve Gökberk Demirci hangi karakterlere hayat verecek?
RÜYA GİBİ'DE İKİ YENİ OYUNCU
Rüya Gibi dizisinin oyuncu kadrosuna Seda Akman ve Gökberk Demirci dahil oldu.
Seda Akman dizide Emir’in yurtdışına kaçan patronu Salim’in eşi olan Pelin karakterine hayat veriyor.
Başarılı oyuncu Gökberk Demirci ise Boris’in sağ kolu olan Bora’yı canlandırıyor.
RÜYA GİBİ 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Rüya Gibi bu akşam sürükleyici bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümde; Emir, Aydan’ın sadakatinden etkilenerek ona reddedemeyeceği tehlikeli bir ortaklık teklif eder. Aydan ile Çido gizemli ve tehlikeli bir yolculuğa çıkarken, kuaför salonu Emir’in yeraltı imparatorluğunun yeni merkezi haline gelir.
Aydan bir yandan dostlarını ve kızı Sezen’i bu karanlık dünyadan korumaya çalışır, diğer yandan Tarık’a karşı son sözünü söyleyerek ipleri tamamen eline alır. Aydan ve Çido için "Hanımeli Kuaför" dönemi görkemli bir açılışla başlayacaktır fakat Komiser Efe’nin getirdiği haber her şeye gölge düşürür.