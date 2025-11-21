'Rüya Gibi'den kalpleri ısıtan yeni tanıtım

SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin yayınlanan yeni tanıtımı heyecanı zirveye taşıdı.

İşte 'Rüya Gibi'nin 4'üncü tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda; İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken Tarık'ın (Celil Nalçakan) yıllardır kendisini aldattığını öğrenen Aydan'ın (Seda Bakan) altüst olan hayatı, gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş) ile tanışmasıyla değişiyor.

REKLAM

Dizinin eğlenceli dünyasından görüntülerin yer aldığı tanıtım, sıcak mahalle atmosferi ve samimi dostluklarıyla izleyicinin kalbine dokunmaya hazırlanıyor.