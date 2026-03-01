Canlı
        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi' final bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        'Rüya Gibi' final bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        'Rüya Gibi', final bölümüyle bu akşam SHOW TV'de izleyiciyle buluşuyor

        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 13:57
        Aydan ve Emir tüm savaşları kazanıyor
        Genel yönetmenliğini; Selim Demirdelen, yönetmenliğini Çiğdem Bozali ve Barış Erçetin’in, senaryosunu ise Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in beraber üstlendiği 'Rüya Gibi'nin kadrosunda; Seda Bakan (Aydan), Uğur Güneş (Emir), Ahsen Eroğlu (Çiğdem), Emre Bey (Efe), Şebnem Bozoklu (Fikriye), Kerem Can (Eralp), Burcu Kirman (Yasemin), Yağmur Özbasmacı (Sevda), Yeliz Korkmaz (Sezen), Toprak Kahraman (Aras), Alper Kut (Boris), Furkan Murat Uğur (Mete), Aslıhan Çelik (Ela), Taylan Güldere (Okan) ve Devrim Yakut (Hayriye) ve Menderes Samancılar (Muhittin) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

        'Rüya Gibi'nin 13. bölümünde; Hanımeli, polis baskını tehlikesini savuşturur ve son görev başarıyla tamamlanır. Emir; Çido ve Efe’yi, Boris’in ölümcül saldırısından kurtarır. Çido’nun, Boris’in sahaya sürdüğü gizli düşmanın Aydan’ın abisi Eralp olduğunu ortaya çıkarmasıyla tüm dengeler altüst olur. Otelde ise tehlike giderek derinleşir; Eralp, ekibi rehin alarak kontrolü ele geçirir. Aydan ile abisi arasında sarsıcı bir yüzleşme yaşanır. Aydan’ın öncülüğünde Emir, Efe ve Eralp, Boris’e karşı tek cephede birleşir. Emir, sevdiklerini kurtarmak ve temiz bir sayfa açmak uğruna kendi özgürlüğünü feda eder. Aydan, ekibin başına geçer; kendi projelerini hayata geçirerek işleri daha da büyütür. ÇAF için aşkta ve işte kazandıkları yeni bir dönem başlar. Her şeyin başladığı teknede, Aydan ile Emir arasında sürpriz bir kavuşma yaşanır. Emir’in dönüşü ekip tarafından büyük bir sevinçle karşılanır; tüm savaşlar kazanılmış, bedeller ödenmiştir. Aydan ve Emir, kol kola, yeni bir maceraya doğru yelken açar.

        'Rüya Gibi', final bölümüyle bu akşam akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

