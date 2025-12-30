'Rüya Gibi'nin kadrosunda yeni isimler

SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin bu akşam yayınlanacak bölümünde usta oyuncu Suat Sungur ve Aslı Melisa Uzun izleyiciyle buluşacak.

REKLAM

Suat Sungur’un Beytullah rolüyle diziye konuk olacağı bölümde kızı Zahide Melek’i, Aslı Melisa Uzun canlandırıyor.

Dizinin yeni bölümünde Emir (Uğur Güneş), Beytullah ve Zahide Melek’le ortak olmak için el sıkışıyor.

Bu akşam yayınlanacak sürükleyici bölümde; Tarık, Aydan'ı Emir'in arabasından inerken görünce şüphelerinde haklı olduğunu anlar ve kıskançlık krizine girer. Emir, Çido’nun can dostu Ela’nın hayatını kurtararak büyük bir kahramanlık yapar. Aydan, Çido ve Fiko, Emir’e olan borçlarını ödemek için canla başla çalışmaya hazırdır. Hanımeli Kuaför Salonu nihayet yeni yüzüyle açılır fakat işler tahmin edildiği kadar parlak gitmez. Emir’i takip edip gece dükkana gelen gizemli biri, bütün sırları öğrenmek üzeredir.