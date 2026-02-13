'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha

SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'nin pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda; Emir’in, Aydan’ın neyle tehdit edilirse edilsin onu koruyacağını söylediği anlar ve ikilinin romantik yakınlaşması dikkat çekiyor. Efe’nin Çiğdem’e her şeyi bildiğini söylemesi tansiyonu yükseltirken, Yasemin gerçeği büyük bir yıkımla itiraf ediyor ve Sezen’in Ela’ya çarptığını açıklıyor. Tüm güveni sarsılan Çiğdem’in ne yapacağı merak konusu olurken, Aydan’ın ağabeyi Eralp’in karşısına çıkmasıyla yılların hesaplaşması gün yüzüne çıkıyor. Tüm bu gelişmelerin tanıtımda görülmesinin ardından yeni bölümde yaşanacaklara dair merak giderek artıyor.