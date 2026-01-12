Habertürk
Habertürk
        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden iki ön izleme sahnesi yayınlandı

        'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden iki ön izleme sahnesi yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden iki ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 20:58 Güncelleme: 12.01.2026 - 23:08
        "Bu ışıltılı hayatı sen seçtin"
        SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı salı akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'den dikkat çeken iki ön izleme sahnesi yayınlandı.

        İşte 'Rüya Gibi'nin 7. Bölüm 1. Ön İzleme Sahnesi;

        Rüya Gibi’nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden Çiğdem ve Efe’nin yakınlaştığı sahnenin ön izlemesi paylaşıldı. Yayınlanan ön izlemede, Ela’nın geçirdiği kaza için emniyete gelen Çiğdem ve Efe yakınlaşmaya başlıyor.

        Efe’nin kız arkadaşı Yasemin’le nişanlanmasının gündeme geleceği yeni bölümde ikili arasında yaşanacaklar merak konusu oluyor.

        İşte 'Rüya Gibi'nin 7. Bölüm 2. Ön İzleme Sahnesi;

        Yayınlanan ikinci ön izlemede Aydan ve Emir’in samimi halleri dikkat çekiyor. İkilinin yeni bölümde yaşayacakları şimdiden merak konusu olurken Aydan'ın Emir'e; "Hayatın kıymetli" sözleri ön izleme sahnesine damgasını vuruyor.

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

        #show tv
        #rüya gibi
