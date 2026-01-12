'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden iki ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı salı akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'den dikkat çeken iki ön izleme sahnesi yayınlandı.

İşte 'Rüya Gibi'nin 7. Bölüm 1. Ön İzleme Sahnesi;

Rüya Gibi’nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden Çiğdem ve Efe’nin yakınlaştığı sahnenin ön izlemesi paylaşıldı. Yayınlanan ön izlemede, Ela’nın geçirdiği kaza için emniyete gelen Çiğdem ve Efe yakınlaşmaya başlıyor.

Efe’nin kız arkadaşı Yasemin’le nişanlanmasının gündeme geleceği yeni bölümde ikili arasında yaşanacaklar merak konusu oluyor.