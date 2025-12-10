'Rüya Gibi' salı akşamı izleyenleri etkisi altına altı

SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar paylaştığı 'Rüya Gibi', dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi.

İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan 'Rüya Gibi', dün akşam ekrana gelen sürükleyici bölümüyle izleyenleri etkisi altına aldı.

'Rüya Gibi', total grubunda; 3,86 izlenme oranı, 9,56 izlenme payı, ABC1’de; 3,58 izlenme oranı, 8,81 izlenme payı, AB’de ise 2,97 izlenme oranı, 8,43 izlenme payı elde etti. Dizi, sosyal medyada ise #RüyaGibi etiketi ile beğeni dolu yorumlar aldı.

'RÜYA GİBİ'NİN 2'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde; Çiğdem’in, Emir’den çaldığı paralarla Rüya Kuaförü satın alması Aydan’ı köşeye sıkıştırdı. Sezen’in tehlike altına girmesinden korkan Aydan yıllar boyu biriktirdiği altınları bozdurarak Emir’den kurtulmak istese de altınlarını Tarık’ın çaldığını öğrendi.

Aydan, Tarık’tan sahte altınların hesabını soruyor; Sürükleyici bölümde, Çido, Fiko’yu kandırarak kuaförün açılışını Aydan’a sürpriz yaparak gerçekleştirdi. Aydan, kuaförü gece de çalıştırarak eksik parayı tamamlama planı yaparken Çido’nun peşine hırsızlık ihbarı alan Komiser Efe düştü. Çido’yu, Komiser Efe’nin tutuklamasına Aydan’ın engel olması Emir’in dikkatini çekti. REKLAM Fiko ve Çiğdem, Aydan’a sürpriz açılış hazırlıyor; Polisten kaçan Çiğdem, Ela’nın ameliyatını erteletmeye çalışan sevgilisinin peşine düştü. Ela’ya çarpan kişinin Berk olduğunu öğrenen Çido harekete geçerken onu kurtaran kişi yine Aydan oldu. Aydan, Çido’nun üzerindeki tutuklama emrini Emir’den kaldırtmasını istedi. Emir’in bu isteği yerine getirmesiyle Çido özgürlüğüne kavuşurken kuaförde de işler iyi gitmeye başladı. Aydan ve Fiko paranın yarısını toparlamayı başarırken Berk kendisini Sezen’in ifşa ettiğini düşünerek onu kaçırdı. Berk notu yazanın Sezen olduğunu düşünüyor; Nefes kesen bölümde polisin yaptığı operasyonlar nedeniyle Emir’in patronu kaçmaya karar verdi. Patronunun yerine geçirilen Emir’e yüklü miktardaki kirli parayı aklama görevi verildi.