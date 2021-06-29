Vücudun en ihtiyaç duyduğu gerekliliklerden birinin uyku olduğunu hepimiz biliyoruz. Uykunun da gizemi çözülememiş ve en merak edilen yanı da rüyalar kuşkusuz... Rüyalar genellikle sabaha karşı belirginleşen REM uykusu sırasında görülüyor. Görülen rüyaların birçoğu unutulsa da bazı belirgin simgeler günler geçse de unutulmuyor. Tabii uyku sonrasında görülen rüyanın anlamı da merak ediliyor. Onlardan biri de rüyada bebek görmek...

RÜYADA BEBEK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada bebek görmek, haber alınacağını ifade eder. Tabirciler, rüyada bebek görmenin, gelecek olan habere işaret ettiğini belirtirler. Bebeğin güzelliği, büyüklüğü gibi durumların, tabiri değiştireceğini söylerler. Rüyada güzel bebek görmek, alınacak çok güzel haberlere işarettir. Rüya sahibinin kendisi veya ailesi kısa sürede mutlu olacakları birçok haber alabilirler.



Rüyada çirkin bebek görmenin manasını tabirciler, kötü haberler şeklinde yorumlarlar. Bazı İslam alimleri, bebeklerin ister güzel ister çirkin olmasının, mutluluğa işaret ettiklerini söylerler. Alimler, bebeklerinin tümünün Allah'ın güzel nimeti olduğunu söylerler. Bu yüzden bebeklerin kötüye yorumlanmasının mümkün olmadığını dile gelirler. Tabi sadece eski İslam alimleri bunu ifade ederler. Tabirciler ise olaya daha farklı bakarlar.

RÜYADA BEBEK GÖRMEK NEYE İŞARET EDİYOR?

Rüyada bebek görmenin neye işaret ettiğini yukarıda az çok belirtmiş olduk. Rüyada bebek, gelecek habere işarettir. Bu haber çok uzaktan veya yakın yerden gelebilir. Haberin nereden geleceği bilinemez. Haber alındıktan sonra mutlu olunacağı ifade edilmiştir. Tabircilerin bir kısmı rüyada çirkin bebek görmenin, üzücü haberler almaya delalet ettiğini bildirirler.

Küçük boyutta bebek görmenin ise, bir düğüne veya anlaşmaya hikmet ettiğini söylerler. Rüyada bebek görmek genel olarak, habere işarettir. Rüyada erkek bebek müjdeye, kız bebek görmek zorluk sonrası kolaylığa işarettir. Gülen bebek görmek, samimi arkadaşlara işaret eder. Rüyada ağlayan bebek görmek ise tatlı sözlerin söylemine yorumlanmıştır.

RÜYADA ERKEK BEBEK GÖRMEK

Rüyada erkek bebek görmek, iyi, sevindirici, mutluluk verici haberler manasına gelir. Rüyada erkek bebeğin diğer anlamı, servet edinmeye işaret eder. Rüya sahibinin kendi servetini edinmesine, başka birinin servetinden pay almaya hikmet edilmiştir. Erkek bebeği ağladığını görmek, hafif hüzün manasına gelir.

Görülen bebeğin durmadan ağladığını görmek, bazı işlerin yolunda gitmeyeceğine işaret edilir. Rüyada erkek bebeğin güldüğünü görmek, çok akıllı insana delalet eder. Kişinin akrabalarından veya tanıdıklarından birinin mevki makamının artacağına hikmet edilmiştir. Rüyada erkek bebek görmek, zamanında yapılmış hatanın kişinin karşısına çıkacağına mana edilir. Ancak bebeğin sağlıklı olduğu görülürse, çıkan hatadan kurtulmak olarak ifade edilir.

RÜYADA KIZ BEBEK GÖRMEK

Rüyada kız bebek görmenin genel olan yorumu, dertlerden kurtulmak manasına gelir. Rüya sahibinin dertlerinden kurtulacağı, refaha kavuşacağı ifade edilir. Rüya kız bebek görmenin diğer anlamı, borçların kapanacağına, güzel işlerin yapılacağına rivayet edilir. Rüyada ağlayan kız bebeğin görülmesi, münasip insanlarla tanışmaya işaret eder.

Rüyada kız bebeği olduğunu görmek, Allah'ın sunacağı nimetlerden faydalanma manasına gelir. İslam alimleri kim rüyasında kız bebeği olduğunu görürse, o kişi kısa zamanda nimetlerden faydalanacak demişlerdir. Rüyada yakınlarının kız bebeğini görmek, yakınlarının hayatının çok güzel olacağına delalet edilmiştir.



RÜYADA BEBEK DÜŞÜRMEK

Rüyada bebek görmek esasında tabirciler tarafından genel olarak olumlu olarak yorumlanır. Ancak rüyada bebek düşürmek bunun dışındadır. Rüyada bebek düşürdüğünü görenlerin, huzursuz olacağına işaret edilir. Kişinin gündelik hayatında çok fazla sorun yaşayacağına yorumlanır. Rüyada bebek düşürmek, zamanın kısalığına, mutsuzluğun kişiye kene gibi yapışacağına yorumlanır.

Rüyasında başkasının bebek düşürdüğünü görmek, güzel olmayan amele işaret eder. Alimler, rüyasında başkasının bebek düşürdüğünü gören kimselerin, maneviyatlarına dikkatli olmaları gerektiğini söylerler. Rüya sahibinin namaz kılması, zekatını aksatmadan daha fazla vermesi gerekecektir.

RÜYADA BEBEK AĞLADIĞINI GÖRMEK

Rüyada bebek görmenin, birtakım olumsuz yorumları yapılmıştır. Lakin tabirciler bu rüyanın hayra alamet ettiğini bildirirler. Rüyasında bebek ağladığını gören kişinin çok kudretli kişi olacağı yorumlanır. Kişinin bu kudretini hayırlı ve güzel işlerde kullanacağına dair yorumlar yapılır. Rüyasında bebek ağladığını gören kişi bazı sınavlarla karşılaşabilir.



Sınavlar imtihan şeklinde kişinin karşısına çıkacaktır. Manevi olan imtihanlardan geçmek, kişi için oldukça zor olabilir. Burada kişinin nefsi zorlanır. Rüyada bebek ağladığını gören kimseler, çok zorlu bir görev için çağrılırlar. Rivayetlere göre rüyada ağlayan bebek görmeyi alimler, sessiz sedası bir servete yorumlamışlardır.