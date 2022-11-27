Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada Dişlerin Dökülmesi Ne Anlama Gelir? Rüyada Dişlerin Avuca Döküldüğünü Görmek Anlamı Nedir?
ABONE OL

Rüyada dişlerin dökülmesi ne anlama gelir? Rüyada dişlerin avuca döküldüğünü görmek anlamı nedir?

İnsanlar rüyaları çoğu zaman gerçekmiş gibi hissederler. Hatta uyandığında bile pek çok kişi sanki rüyalarını yaşamaya devam eder. Bazı rüyaların bitmesini istemeyiz. Buna karşılık bazen de ürkütücü ve canımızı yakan rüyalar gördüğümüzde de hemen uyanmak isteriz.

Rüyada Dişlerin Dökülmesi Ne Anlama Gelir? Rüyada Dişlerin Avuca Döküldüğünü Görmek Anlamı Nedir?

Rüyada görüp hoşlanılmayan hatta bazen etkisinden kurtulmanın mümkün olmadığı rüyalardan biri de diş rüyalarıdır. Bu rüyalardan biri rüyada dişlerin dökülmesi olarak bilinir. Bu rüya esnasında pek çok kişi ağzında kan da görebilir. Uyanıldığında bile etkisinden kurtulmanın çok zor olduğu dişlerin dökülmesi rüyası kişiye strese sokabilir. Bu rüya detaylarına ve bağlamına bağlı olarak yorumculara tarafından çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Biz de bu içeriğimizde rüyada dişlerin dökülmesi ne anlama gelir? Rüyada dişlerin avuca döküldüğünü görmek anlamı nedir? konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte rüyada dişlerin dökülmesi ile ilgili tüm merak edilenler…

Rüyada Dişlerinin Döküldüğünü Görmek

Rüyada dişlerin döküldüğünü görmek çeşitli anlamlara gelebilen bir rüyadır. Bazı yorumcular bu rüyayı hayırlı bazıları da hayırsız olarak görür. Rüyanın olumlu olduğuna inanan alimlere göre bu rüyayı gören kişinin ömrü uzar. Bir başka yoruma göre de bu rüyanın sahibinin kazancı artar ve işleri yoluna girer. Buna karşılık rüyanın hayırsız olduğunu düşünen yorumcular bu rüyanın ihanet anlamına geldiğini belirtmiştir. Rüyayı gören kişi sevdiği birine ihanetine uğrar ve güven sorunu yaşamaya başlar.

Rüyada Dişlerin Avuca Dökülmesi

Rüyada dişlerin avuca dökülmesi hayırlı görülen rüyalardan biridir. Bu rüyayı gören kişinin ömrünün uzayacağına inanılır. Bir başka yoruma göre de bu rüyanın sahibinin ailesi genişler. Eğer evli ise çocuk sahibi olur. Bekar ise de evlenir.

Rüyada Arka Dişlerin Dökülmesi

Rüyada arka dişlerin dökülmesi genelde hayırlı görülen rüyalar arasında yer almaz. Bu rüyayı gören kişinin ailesiyle veya bir yakınıyla alakalı kötü haber alacağına inanılır. Bunun sonucunda rüya sahibi büyük bir üzüntü yaşar. Farklı bir yoruma göre de bu rüya ölün haberine yorulur. Bu rüyanın sahibinin sevdiği bir yakını vefat eder.

Rüyada Ön Dişlerin Dökülmesi

Rüyada ön dişlerin dökülmesi pek çok anlama gelebilir. Bunlardan biri rüya sahibinin güzel kazanç elde edeceği ile ilgilidir. Bir başka yoruma göre de rüya sahibine gelecek olan kazanç beklenmedik bir yerden gelen miras olabilir. Genellikle bu mirasın uzak akrabalardan birinden geleceğine inanılır. Fakat rüya sahibi bu mirasa sahip olmak için bazı evrak işlerini halletmelidir. Bunlarla uğraşması gerekebilir. Bu mirasa sahip olan kişi borçlarından kurtulup kısa zaman içinde rahat erecektir.

Rüyada Azı Dişin Düşmesi

Rüyada azı dişin düşmesi çeşitli anlamlara gelebilir. Genellikle alimler bu rüyayı hayırlı görmezler. Bu rüyanın sahibinin ailesinden biri vefat edebilir ya da rüya sahibi ailesi ile ilgili üzücü bir haber alabilir. Her şekilde bu durum rüya sahibinin üzülmesine neden olacaktır.

Rüyada Dişin Yerinden Çıkması

Rüyada dişin yerinen çıkması pek hayırlı görülmez. Bu rüyayı gören kişi uğursuz ve şansız bir döneme girer. Bir başka yoruma göre de rüyayı gören kişi özel yaşamı ile ilgili şansızlıklar yaşar. Bir başka yoruma göre de rüyayı gören kişi maddi sıkıntılar yaşar. Eğer bu süreçte sabırlı davranabilirse sorunlarını çözüp rahat kavuşur. Aksi takdirde sorunları devam edecektir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı misafirlerini ağırlamaya başladı
YAŞAM Misafirler gecikmedi
Midilli Adası Nerede ve Nasıl Gidilir? Midilli Adası Hangi Ülkede, Nüfusu Kaç?
YAŞAM Midilli Adası nerede ve nasıl gidilir?
Everest Dağı Nerede, Hangi Ülkede? Everest Dağı'nın Yüksekliği Kaç Metre?
YAŞAM Everest Dağı nerede, hangi ülkede?
Bozdaada Nerede, Nereye Bağlı? Bozcaada'ya Nasıl Gidilir?
YAŞAM Bozdaada nerede?
Belgrad Ormanı Nerede, Hangi İlçede? Belgrad Ormanına Nasıl Gidilir?
YAŞAM Belgrad Ormanı nerede?
Avşa Adası Nerede, Nereye Bağlı? Avşa Adasına Nasıl Gidilir?
YAŞAM Avşa Adası nerede?
Adalar'a Nasıl Gidilir? Adalar'a Vapur Nereden Kalkıyor, Sefer Saatleri Nedir?
YAŞAM Adalar'a nasıl gidilir?
777 sayısının anlamı nedir, ne işe yarar? Şans getirdiğine inanılan sayıların anlamları nedir ve ne işe yarar?
YAŞAM 777 anlamı nedir? Şans getiren sayılar hangileri?
Gönüllü kuaförler köy öğrencilerinin saçlarını kesip hediyeler veriyor
YAŞAM Ücretsiz traşın yanında hediye bedava
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 26 Kasım 2022 Cumartesi Sayısal loto kazanan numaralar açıklandı mı Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
YAŞAM Sayısal Loto sonuçları açıklandı 26 Kasım Cumartesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.