Rüyada abdestin bozulduğunu görmek insanlar tarafından yorumu çok düşündürücü bir durum olarak görülüyor. Özellikle küçük abdest bozmak ve büyük abdest bozmak gibi iki ayrı konu üzerinde tartışılıyor. Sizler için bu iki durumu da ele aldık.

Rüyada Küçük Abdestini Bozmak:

Yolcu için memleketine tez zamanda dönmeye, esir için tez zamanda özgür olmaya, yoksul için de zengin olmaya işarettir. Yapılması uygun bir yere (tuvalet gibi) bevletmek sıkıntıdan kurtulmaya, İnsanların görebileceği bir yere bevletmek rüya göreni sıkıntıya sokacak bir işe girmesi, idrarın bir kısmını akıtıp bir kısmını tutmak sıkıntının giderilip malının bir kısmını kaybetmesine, kimsenin görmediği ve bilmediği bir yerde bevletmesi meçul bir kadınla evlenmeye işarettir. Abdestini evinin odasında bozduğunu görmek, düşmanlarının olduğuna delalet eder.

İdrarı sıkışıp ve boşaltacak yer bulamadığını görmek, bir şey gizlemek için uygun bir yer bulamamaya, bevlini rahatlıkla yaptığını gören kişi ise rızkını kolay bulacağına delalettir. Zorlanarak idrar yapmak geçim konusunda sıkıntılar yaşayacağına, gömleğine bevlettiğini görmek evli için çocuğa bekar için evliliğe işarettir.

Şişe, leğen, testi gibi şeylerin içine ve ya bir kuyuya işemek bir kadınla nikahlanmaya işarettir.

Rüyada Büyük Abdestini Bozmak:

Büyük abdest ihtiyacını gidermek genellikle mal ile yorulur. Tuvalette büyük abdest bozmak malını sarf etmeye, herhangi bir kap yahut elbise üzerine bunu yapmak kadın yüzünden sıkıntıya düşmeye, dere kenarı yahut vadide büyük abdest bozmak haksız yere töhmet altında tutulmaya, bir yere necaset yapıp üzerini toprakla örtmek malını defnetmeye, yatağına büyük abdestini yapmak uzun sürecek bir hastalığa yakalanmaya yorulur.