İngiltere Premier Lig'de küme düşen Fulham'dan ayrılan ve Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı konuşulan Ryan Babel, önemli açıklamalar yaptı.

Hollandalı futbolcu, transferiyle ilgili olarak "En iyi teklifi Galatasaray sundu ama görüştüğüm başka takımlar da var. Türkiye Ligi'ni seviyorum, orada hiçbir maçı kazanamak kolay değil” ifadelerini kullandı.

Babel, Beşiktaş taraftarının kendisine tepkisinin olup olmadığının sorulması üzerine "Şimdiden birçok tehdit alıyorum. Eski kulübünüzün rakibine gittiğinizde, insanlar kolayca böyle şeyler söyleyebiliyor. Hassas olmalarını anlıyorum ama bunu ilk yapan ben değilim. Bu kişisel algılanmamalı. Galatasaray'a gitmem eski kulübüme sataşacağım anlamına gelmiyor" dedi.

Tecrübeli yıldız son olarak Fulham macerası için "Fulham'da kalmak benim için bir seçenekti. İngiltere Championship'i maç sayısı, fiziksel mücadele açısından benimle tam olarak örtüşmeyeceğini düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.