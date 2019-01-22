Ryan Babel Fulham'daki ilk maçında İngiliz basınından övgü aldı

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Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ilk maçında ada basınının övgüsünü aldı.
32 yaşındaki Babel, takımının Tottenham Hotspur karşısındaki 1-2'lik yenilgisine engel olamasa da takımının en çok şut atan ve etkili pas veren oyuncusu oldu.
BBC Sport'tan Mantej Mann, Babel'in takımı için bir umut kaynağı olduğunu yazdı.
i gazetesinden Ed Malyon, Ryan Babel'in Tottenham savunması için önemli bir sınav olduğunu söyledi:
"Hollandalı futbolcu yeni takımıyla birlikte çalışma imkanı bulamasa da oyunun ilk pozisyonunu yarattı ama girişimi Hugo Lloris'e takıldı. Aleksandar Mitrovic'in ofsayt nedeniyle iptal edilen golünde de önemli bir role sahipti."
The Times gazetesinden Gary Jacob, Babel'in performansı için "muhteşem, enerjik, canlı ve keskin" ifadelerini kullandı.
Jacob, "Babel Fulham'daki ilk maçında muhteşem bir performans sergiledi, ta ki iki ay boyunca sadece bir maça çıkmış olmasının etkileri kendisini gösterene kadar" dedi.
Babel ilk maçında 56. dakikada oyundan alındı.
Jacob, Babel'in düşme hattında yer alan Fulham'dan önce Deportivo'da oynadığı dönemde de ligde kalma mücadelesi verdiğini hatırlattı.
The Daily Telegraph Kıdemli Futbol Muhabiri Jason Burt ise Babel'in gole çevirmesi gereken pozisyonları kaçırdığını söyledi.
The Guardian'dan David Hytner da "Fulham'ın yeni transferi Ryan Babel umut vadediyor" dedi.
Babel yalnızca basının değil, Fulham menajeri Claudio Ranieri'nin de övgülerini kazandı. Ranieri maç sonrası Babel için "Fantastik bir ilk yarı performansı ortaya koydu fakat lige verilen kış arasından geliyor. O yüzden bir ay içinde 90 dakikaya hazır olacağını düşünüyorum" dedi.
Babel ada futboluna yabancı değil. Hollandalı yıldız daha önce de Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma gitmişti.
Beşiktaş'a Ocak 2017'de İspanyol ekibi Deportivo'dan bedelsiz transfer olan Babel, devre arasında 2 milyon euro karşılığında Fulham'a katılmıştı.
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