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Ş harfi ile başlayan kız bebek isimlerini merak edenlerin sıklıkla araştırdığı bu konu hakkında siz de bilgi edinmek istiyorsanız içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Ş ile Başlayan Kız İsimleri

DUYULMAMIŞ KIZ İSİMLERİ VE ANLAMLARI

Ş harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları, her ailenin istediği ve aradığı anlamları ile yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki, Ş ile başlayan kız bebeği isim önerileri nelerdir? Tüm cevapları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Ş Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Şadıman: Sevinçli, memnun, neşeli kadın

Şadiye: Sevinç, gönül ferahlığı, mutluluk

Şadnak: Gönlü memnun

Şaduman: Sevinçli, neşeli ve memnun

Şafak: Gün doğumundan önceki aydınlık zaman

Şahane: Tam anlamıyla güzel, muhteşem

Şahbanu: Hükümdar eşi, şah hanımı

Şahbender: Konsolos

Şaheser: Değerli, üstün nitelikli olan, hiçbir şeye benzemeyen

Şahika: Zirve ya da doruk

Şahine: Büyük boylu yırtıcı bir kuş.

Şahmelek: Melekler kadar güzel, güzellikte lider olan kişi

Şahnaz: Çok nazlı kadın

Şahnisa: Hükümdar kadın, hükümdar eşi

Şahnur: Kaynak, ışık kaynağı

Şahsan: Dallık, ağaçlık, koruluk

Şaire: Kadın şair

Şayan: Uygun, yakışır, layık

Şayeste: Uygun ve layık

Şaylan: Övünen, gururlu kişi

Şaziment: Allah’ın adamı, Allah’a ait olan,

Şaziye: Sevinç, gönül ferahlığı

Şebnem: Su damlası, çiy

Şebnur: Gecenin nuru

Şefakat: Şefkat, acıyarak ve esirgeyerek seven kişi

Şefika: Acıyan, esirgeyen

Şefkat: Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu

Şehbal: Kuş kanadı

Şehla: Koyu mavi ela göz

Şehnaz: Çok nazlı, Türk müziğinde bir makam

Şehper: Kuş kanadı tüyü

Şehrazat: Özgür

Şehri: Nazik, terbiyeli

Şehriban: Şehrin ileri geleni

Şehrinaz: Türk müziğinin en eski makamlarından biri

Şehriyar: Padişah, hükümdar

Şekibe: Sabırlı, dayanıklı, tahammül sahibi kişi

Şeküre: Çok şükreden, şükredici, değer bilen

Şelale: Çağlayanın büyüğü olan akarsu

Şemime: Güzel kokulu

Şeminur: Mum ışığı

Şenay: Ayın parlaklığı, ay kadar güzel

Şengül: Güler yüzlü kadın

Şeniz: Mutlu ve şen iz bırakan kişi

Şennur: Neşeli, nurlu olan

Şenol: Şen, mutlu ol

Şerife: Şerefli ve kutsal olan

Şermi: Sırrına erilemeyen durum

Şermin: Mahcup, utangaç kadın

Şeval: İlkbahar

Şevkiye: Neşeyle, istekle ilgili, şevke gelen

Şevval: İlk üç günü şeker bayramı olan ay, bayram ayı

Şeyda: Aşık, Aşkından aklını yitiren, çılgın

Şeyma: Bedende yer alan bir tür iz, ben

Şezerat: İşlenmeden maddenin içinde toplanan altın parçaları. Süs olarak kullanılan inci ve altın taneleri.

Şiar: İlke, ülkü, kural, ideal

Şihban: Akan yıldızlar

Şiir: Bir sanat

Şilan: Yaban gülü ya da dağ gülü anlamında

Şimal: Yön olarak Kuzey.

Şiraze: Pehlivan kispetinin parçası

Şirin: Cana yakın, sevimli

Şirvan: Aslan barınağı

Şöhret: Tanınan, ünlü kişi

Şölen: En üst idareci tarafından bütün halka verilen ziyafet

Şule: Alev, alevli ateş, ,

Şükran: Gönül borcu, minnettarlık duyma

Şükriye: İyilik bilen

Şükufe: Çiçek, süslemede çiçek motiflerine dayanan bir tarz

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