Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi başladı

Türkiye'de milyonlarca işsizin bulunduğunu ve yoksulluğun her geçen gün derinleştiğini ifade eden Karamollaoğlu, "İsraf almış başını gitmiş. Artık 'İhalelerde yolsuzluk yapılıyor' diyemiyoruz, adeta yolsuzluk yapmak için ihaleler yapılıyor." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, devletin vazifesinin kimlik dayatmak değil, var olan kimliklerin devlet şemsiyesi altında huzur, barış ve güven içerisinde varlıklarını özgürce sürdürmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Ülkenin her ferdinin ortak problemlerine çözüm üretmek adına yola çıktıklarını ve bir masa etrafında bir araya geldiklerini belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu masa, kaybedilecek seçimin ardından yaşanacak bir 5 yılın daha ülkemize ve insanımıza neye mal olacağını gayet iyi bilenlerin kurduğu bir masadır. Birileri algı fabrikalarında sürekli yeni düşmanlar, hainler, teröristler icat edip toplumu birbirine kırdırmak istiyor. Ancak kaybeden hep Türkiye oluyor, kazananlar ise daima bir avuç zadegan. Bilinsin ki bu devir kapanmıştır artık. 85 milyonun kazanacağı bir dönemi başlatıyoruz. Allah'ın izniyle bu masa, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanını belirleyecek, parlamento aritmetiğinde de çoğunluğu elde ederek, ülkemizin problemlerine hızlı ve kalıcı çözümler üretecektir."

İktidar olmaları halinde hayata geçirecekleri politikaları ve hedefleri de anlatan Karamollaoğlu, "Bugünkü zihniyet çarpıktır, bugünkü düzen bozuktur. Biz bu bozuk düzeni, bu çarpık zihniyeti değiştirmek için mücadele ediyoruz. İşte bugün 'Bismillah' diyerek önümüzdeki seçimlerin startını veriyoruz. Bu seçimde milletimizle el ele, yürek yüreğe verecek, bu bozuk düzeni, bu rüşvetçi soygun düzenini değiştireceğiz." ifadesini kullandı.