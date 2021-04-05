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HaberlerBiyografiSaba Tümer kimdir? Saba Tümer kaç yaşında? Saba Tümer evli mi, sevgilisi kim?
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Saba Tümer kimdir? Saba Tümer kaç yaşında? Saba Tümer evli mi? İşte biyografisi...

Televizyon ekranlarının fenomen isimlerinden biri olan Saba Tümer günün en çok konuşulan ismi oldu. Son zamanların en popüler konularından biri olan NFT yolu ile kahkahasını satan Saba Tümer araştırılıyor. Saba Tümer kimdir? Saba Tümer kaç yaşında? Saba Tümer evli mi? İşte biyografisi...

Saba Tümer kimdir? Saba Tümer kaç yaşında? Saba Tümer evli mi, sevgilisi kim?

Son günlerde en çok tartışılan konulardan biri olan NFT sistemi Türkiye'den pek çok isim tarafından kullanılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Cüneyt Özdemir'in bir tweetini sattığı NFT sistemini bu kez de Saba Tümer kullandı. NFT sayesinde daha önce sigortalattığı kahkahasını satışa çıkaran Saba Tümer kimdir? Saba Tümer kaç yaşında? Saba Tümer evli mi? İşte biyografisi...

SABA TÜMER KİMDİR?

Saba Tümer 5 Aralık 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk sunucu ve gazeteci Saba Tümer, İlkokulu Alsancak'taki Gazi İlkokulunda tamamladı. Özel İzmir Fatih Lisesinden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü kazandı. Okulu bitirdikten sonra 6 ay Sky TV'de çalıştı ve diksiyon dersleri aldı.

Altı ay Ege TV'de çalışıp sonrasında 4,5 yıl NTV'de günlük haberleri okudu ve bir süre NStyle adlı dergide yazılar yazdı.

SABA TÜMER HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

NTV'den Show TV'ye transfer oldu ve bir süre dış haberler sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra SKYTURK'e geçerek Serdar Akinan ile birlikte Ne Var Ne Yok adlı programın sunuculuğunu yaptı. Ardından Show TV'ye döndü ve Saba Tümer'le Bu Gece isimli programı sunmaya başladı. Bir süre burada gece haberlerini sunmaya devam ederken Okan Bayülgen'in teklifi üzerine Haber Makinası adlı programda yer aldı.

Aynı günlerde köşe yazarı Pakize Suda ile Star TV'de Lütfen Bu Konuya Girmeyelim isimli kadın programını sundu. Star TV'nin programı yayından kaldırmasından sonra tekrar Show TV'ye geçerek Cem Özer ile birlikte Haberiniz Var mı? isimli sabah programını sunmaya başladı. Bu programın sona ermesinin ardından gelen dedikodu ve magazin içerikli program tekliflerini redderek yaklaşık bir yıl ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Saba Tümer, 31 Mart 2008 itibarıyla HaberTürk'te Saba Tümer'le Bu Gece isimli haber programının sunuculuğuna yeniden başladı.

Bir ara Ayşe Özyılmazel ve annesi Oya Germen ile birlikte Yok Daha Neler isimli programın sunuculuğunu üstlendi ancak daha sonra bu program da yayından kaldırıldı. Daha sonra Saba Tümer'le Bu Gece programı CNN Türk'e geçti ve bir yıl sonra yeniden Show TV'ye döndü. Show TV'ye dönen Saba Tümer gece programını haftada bire indirgedi. 12 Eylül'de Saba Tümer'le Bugün'ü sunmaya başladı. 2015-2016 yıllarında tv8 ekranlarında Saba ile Oyuna Geldik adlı yarışma programını sundu.

Aynı zamanda Polis Akademisi Alaturka, Patron Mutlu Son İstiyor ve Karakomik Filmler: Emanet isimli filmlerde de yer aldı.

SABA TÜMER EVLİ Mİ?

Zaman zaman adı aşk dedikodularına karışan Sbaa Tümer'in şimdiye kadar hiç evlenmediği biliniyor.

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