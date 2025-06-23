Sabahat Akkiraz'ın Londra konseri iptal edildi
Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın 6 Temmuz'da Londra'da vereceği konser, festival komitesi tarafından iptal edildi
Giriş: 23.06.2025 - 13:01 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:01
Sabahat Akkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6 Temmuz'da Londra'da vereceği konserin iptal olduğunu duyurdu.
Sabahat Akkiraz; "6 Temmuz tarihinde Londra'da gerçekleştireceğimiz konserimizde sahne almam festival komitesi tarafından bildirilerek iptal edilmiştir. Halkımızın bilgisine" ifadelerini kullanırken, konserinin iptal edilme nedeni hakkında bir açıklamada bulunmadı.
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