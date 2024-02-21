Şaban ayında hangi gün oruç tutulur? Şaban ayının 13, 14, 15'inci günü ne zaman?
Müslümanlar için kutsal sayılan üç aylardan biri olan Şaban ayı 11 Şubat itibarıyla başladı. Bu ayı oruç tutarak değerlendirmek isteyenler, "Şaban ayında oruç tutulur mu?" ve "Şaban ayının 13, 14, 15'inci günü ne zaman?" diye araştırıyor. İşte, 2024 Şaban ayı orucuna dair detaylar...
Şaban ayının 13, 14, 15'inci günü ne zaman, sorusu oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar tarafından araştırma konusu oldu. Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı Hz. Muhammed'e nispet olunan bir ay olarak Diyanet kaynaklarında yer alıyor. Peki, Şaban ayının 13, 14, 15'inci günü ne zaman, Şaban ayında kaç gün oruç tutulur? İşte, detaylar...
ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Diyanet İşleri, Şaban ayında oruç tutulmasına dair şu hükmü veriyor;
Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü’l-îmân, 5/348-349 [3534]). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185). Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.
ŞABAN AYININ 13,14,15. GÜNÜ NE ZAMAN?
Şaban ayının 13, 14, 15. günü 2024 yılında 23-24-25 Şubat'a denk geliyor. Bu üç gün içerisinde 24 Şubat'ta Berat Kandili idrak edilecek. Beraat Kandili'nin bitiminin ardından 11 Mart Pazartesi günü Ramazan ayına giriş yapılacak ve Müslümanlar ilk orucunu tutacak.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili