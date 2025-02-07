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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması kazananı 'Son Yuva'

        Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması kazananı 'Son Yuva'

        Sabancı Vakfı'nın "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla bu yıl 9.'sunu düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın kazananları açıklandı. "İklim Göçü" temasıyla düzenlenen ve iklim krizinin insanlar üzerindeki etkilerini anlatan yaratıcı yapımların öne çıktığı yarışmanın birincilik ve sosyal etki ödülü "Son Yuva" filmiyle yönetmen Hasan Hüseyin Alkan'ın oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 10:53 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:53
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        Kısa Film Yarışması kazananı 'Son Yuva'
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        Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sinema yoluyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. Bu yılki teması “İklim Göçü” olarak belirlenen ve “Çok Göç Olmadan Çek” sloganıyla gerçekleştirilen yarışmanın kazananları Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi, The Seed’de düzenlenen törenle duyuruldu.

        Finale kalan 10 eser arasından birincilik ve Sosyal Etki Ödülü “Son Yuva” filmiyle Hasan Hüseyin Alkan’ın oldu. Alkan’a ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim etti. Yarışmanın ikincisi “Beyaz Geceler”filmiyle Çağrı Erdoğdu olurken, ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’dan aldı. Üçüncü olan “Minare” filminin yönetmeni Turan Güngör’e ödülü Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan tarafından sunuldu. Mansiyon Ödülü’nü ise “Ardımızda Kalanlar” filmiyle Muhammed Emin Çırçır ve Mahmut Enes Şahin almaya hak kazandı.

        Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması’nın kazananları; önemli yapımların yönetmeni Ömür Atay, başarılı oyuncular Burcu Biricik ve Boran Kuzum, Avrupa Konseyi Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşması (EPAS) Genel Sekreter Yardımcısı, uluslararası cinsiyet, çeşitlilik ve görsel işitsel danışmanı ve Avrupa Görsel ve İşitsel Kadın Ağı Başkan Yardımcısı Francine Hetherington Raveney ve uluslararası alanda ödüllü filmlere imza atan yapımcı Sarka Cimbalova tarafından belirlendi.

        Kanaat önderliğini İspanyol oyuncu, yapımcı ve yazar Ruth Gabriel’in üstlendiği yarışmanın Sosyal Etki Jürisi’nde ise Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Sözcüsü ve İletişim Bölüm Başkanı Selin Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Dr. Akgün İlhan, gazeteci ve yazar Binnaz Saktanber yer aldı.

        Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, törende yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın, toplumları dönüştüren güçlü etkisi olduğuna inandıklarını, Sabancı Vakfı olarak her zaman kültür sanatı, toplumsal gelişimin önemli bir aracı olarak gördüklerini belirtti: "‘Kısa Film, Uzun Etki’ sloganıyla 2016 yılında yola çıktığımız Kısa Film Yarışması da toplumsal sorunlara sinema perspektifinden yaklaşarak, büyük bir anlam kazanan çok değerli bir projeye dönüştü. Her yıl farklı bir toplumsal sorunu ele alıyoruz. Yarışmamızda bu yıl yine çok önemli bir meseleye odaklanıyoruz: “İklim Göçü”, bütün dünyanın gündeminde. Günümüzde iklim değişikliğinin etkileri, çevresel bir sorun olmanın ötesinde insan hayatını derinden etkileyen küresel bir kriz haline geldi. Uluslararası Göç Örgütü’nün verileri iklim değişikliği sebebiyle, dünya genelinde geçtiğimiz 10 yılda, yılda ortalama 22 milyon kişinin kendi ülkeleri içinde göç etmek durumunda kaldığını ortaya koyuyor. Önümüzdeki 10 yılda ise 1 milyar insanın deniz seviyesinin yükselmesi, sel felaketi, kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve gıda güvenliği gibi çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalabileceği ve göç edebileceği öngörülüyor.”

        Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın birincisine 60 bin TL, ikincisine 40 bin TL, üçüncü ile Sosyal Etki Ödülü’nün sahibine 25 bin TL ödül verildi.

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        #güler sabancı
        #Sakıp Sabancı Müzesi
        #The Seed
        #Sabancı Vakfı
        #Kısa Film
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