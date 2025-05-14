Sabiha Gökçen'den Atırav'a direkt uçuşlar başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, uçuş çeşitliliğini artırarak yolculara daha fazla bağlantı seçeneği sunmaya devam ediyor.

Pegasus Hava Yolları, ana üssü İstanbul Sabiha Gökçen'den (SAW), Atırav'a (GUW) çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada iki frekans olacak şekilde direkt yapılacak.

Seferlerin ilki, İstanbul - Atırav yönündeki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından gerçekleştirildi.

Pegasus'un Atırav hattıyla Orta Asya ile Türkiye arasındaki hava yolu köprüsüne güçlü bir halka daha eklenmiş oldu.

Yeni bağlantı, Sabiha Gökçen'in Kazakistan'daki beşinci uçuş noktası olurken Pegasus, daha önce Almati, Çimkent, Astana ve Aktau'ya gerçekleştirdiği seferlere bir yenisini daha eklemiş oldu.

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HAZAR'IN İNCİSİ ATIRAV ARTIK DAHA YAKIN

Tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir durak olan Atırav’a direkt seferlerin başlaması, farklı kültürleri keşfetmek ve iş bağlantılarını güçlendirmek isteyenler için heyecan verici bir kapı aralıyor.

Ural Nehri kıyısında Batı'nın ve Doğu'nun ruhunu birleştiren ve stratejik konuma sahip, modern ve dinamik şehir konumunda yer alan şehir Hazar Denizi'nin kıyısında yer alıyor.