Özellikle taşınma haftasında Sabiha Gökçen uçuşlarındaki rezervasyonlarda büyük artışlar dikkat çekti. Taşınma sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı pisti de 24 saat uçuş trafiğine açık kalacak.
Atatürk Havalimanı´ndan İstanbul Havalimanı´na büyük taşınma süreci üç hafta sonra başlıyor. Taşınma 5 Nisan Cuma gecesi saat 03:00´de başlayacak ve 45 saat sürecek. Taşınma, 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23:59´da tamamlanacak. Taşınmanın planlanan şekilde gerçekleşebilmesi için, 6 Nisan saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.
Türk Hava Yolları´nın da taşınma takviminde uçuşlarıyla ilgili yolcuları resmen bilgilendirmesi, özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı´na talebi artırdı.
BİRÇOK YOLCU SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇMAYI TERCİH ETTİ
THY´nin Atatürk Havalimanı´ndaki tüm tarifeli uçuşlarının 6 Nisan saat 02:00`de sona ereceğini, buradan planlanmış tüm uçuşların aynı gün saat 14:00'ten itibaren İstanbul Havalimanı´ndan gerçekleştirileceğini bildirmesi ve bazı seferlerin taşınma sürecinde iptal olması birçok yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan taşınma döneminde uçmayı tercih etmesine yol açtı.
ÖZELLİKLE 6 NİSAN'DA UÇUŞLAR DOLDU
Yolcular taşınma sürecinde sorun yaşamadan uçabilmek için İstanbul´un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı´na yoğun ilgi gösterdi. Taşınmanın özellikle uçuşların yapılamayacağı süre içinde Sabiha Gökçen Havalimanı´nın yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarında rezervasyonlarda önemli artışlar yaşandı. Özellikle 6 Nisan günü Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan uçuşlarda yoğun talepler nedeniyle birçok bilet sınıfında yer kalmadı.
PİST TAŞINMA SIRASINDA 24 SAAT AÇIK OLACAK
İstanbul Havalimanı'na taşınma sırasında, Sabiha Gökçen Havalimanı pisti 24 saat açık olacak. Gece saatlerinde bakım için kapalı olan pistin taşınma sürecinde 6 ve 7 Nisan tarihleri döneminde 24 saat süresince uçuş trafiğine açık kalacak. Pistin 24 saat açık kalması ile havayolu şirketleri 200 ek sefer daha yapabilecek.
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