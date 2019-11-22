Saç bakımında kullanılan doğal malzemeler nelerdir?

Her kadın saçlarının güzel görünmesini ister. Bunun için boya ve fön gibi yüksek ısıya maruz kalan saçlar zamanla yıpranır. Yıpranan saçlarınızı daha sağlıklı göstermek sizin elinizde. Evde uygulayacağınız çeşitli yöntemler ile saçlarınız eski parlak görüntüsüne kavuşabilir. Peki bu malzemeler nelerdir? İşte evde yapabileceğiniz kolay bakımlar...

SAÇ BAKIMINDA KULLANILAN DOĞAL YAĞLAR

Zeytin Yağı:

Saç bakımı denilince akla gelen ilk isim zeytinyağı olur. Saç için oldukça önemli olan zeytinyağı içinde barındırdığı vitaminler ile saç derisini nemlendirir ve besler. Saçın parlaklığını arttırır ve kolay taranmasına yardımcı olur. Ayrıca kepeğe karşı etkilidir.

Jojoba Yağı:

Cilt tarafından kolay emilen jojoba yağı saç tellerini güçlendirir ve kırılmasını önler. Hücreleri yenileyici özelliğe sahip olan jojoba yağı saç uzatma ve gürleştirmede oldukça sık kullanılır.

Hindistan Cevizi Yağı:

Saçı uzatmada çok fazla etkisi olan hindistan cevizi yağı bunun yanında saça parlaklık verir. Saçı onarır, kırıkları engeller ve kepeğin azalmasına yardımcı olur.

Argan Yağı:

Argan yağı yıpranan saçı onarır ve daha hızlı uzamasını sağlar. Saça esneklik kazandırarak kopma ve dökülmeyi engeller. Boyalı saçlarda boyayı daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar. Kepek oluşumunu en aza indirir.

Badem Yağı:

Saçın gerekli E vitaminini karşılar. İçinde barındırdığı mineraller sayesinde saçı güçlendirir ve uzayıp gürleşmesini sağlar.

Hint Yağı:

Kuru saç tellerini güçlendirerek kalınlaştırır. Saçları onarır ve dökülmeleri azaltır.