Son yıllarda güzellik dünyasında adından sıkça söz ettiren keratin bakımı, saçı onarıp güçlendirirken daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda tırnak ve cilt bakımlarında da kullanılan keratin bakımının faydaları neler, gelin birlikte bakalım...

KERATİN NEDİR?

Keratin, vücudun iç ve dış yüzeylerini kaplayan tüm epitel hücrelerde 10 nm'lik ara filamentler oluşturan, suda çözünmeyen ve saç, tırnak ya da cilt bakımında önemli rol oynayan bir protein grubudur.

Doğal olarak vücutta bulunmasıyla saç, tırnak ve cilt sağlığını iyileştirmeye yönelik rol üstlenen keratin bunun yanı sıra kozmetik tedaviler de genellikle keratinle zenginleştirilir. Keratin ayrıca bazı gıdalarda da bulunur ve takviye şeklinde alınarak vücudun keratin ihtiyacı karşılanabilir.

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KERATİN NE İŞE YARAR?

Keratin, saç, tırnak ve cildin dış tabakası olan epidermisin oluşmasına yardımcı olur, tırnak yapısını güçlendirerek dayanıklılığını arttırır, saçların parlak ve sağlıklı bir görünüme sahip olmasını sağlar. Ayrıca cildin elastikiyetini ve sıklığını korur.

Keratinin faydaları şu şekilde sıralanabilir: - Saçlara canlılık katar, güç verir ve daha parlak görünmesini sağlar- Saçın kabarmasını önler ve saç gövdesini güçlendirir- Ciltteki hasarları önler, cildin taze kalmasına yardım eder- Tırnak kırılmasının önüne geçer ve tırnakları daha güçlü gösterir KERATİN AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER NELERDİR? 1. SARIMSAK Sarımsak saçların daha güçlü ve parlak görünmesine yardımcı olur ve keratinin üretilmesine katkı sağlar. REKLAM 2. YUMURTA Yumurta protein açısından oldukça zengin bir besindir. Aynı zamanda içinde bulunan A ve B12 vitaminleri sayesinde keratin oluşumunu desteklemeye yardımcı olur. 3. HAVUÇ Havuç A vitamini, B6 vitamini, B7(Biyotin) Vitamini, K1 vitamini ve potasyum içeren oldukça zengin ve besleyici bir sebzedir. Cilt, saç, tırnak sağlığı için ve onarım gibi özellikleri sayesinde vücutta keratinin üretilmesine yardımcı olur. 4. SOMON Somon protein açısından oldukça zengin bir besindir. Aynı zamanda içerdiği biyotin ve omega 3 sayesinde saçları ve saç köklerini güçlendirmeye yardımcı olur. 5. AY ÇEKİRDEĞİ Ayçekirdeği içerdiği protein ve B7(Biyotin) sayesinde keratin oluşumunu destekleyen besinler arasında yer alır.

6. SOĞAN Saçlar ve saç derisinin güçlenmesinde etkili olduğu bilinen soğan, keratinin üretilmesinde etkilidir. REKLAM 7. TATLI PATATES Tatlı patates içerdiği A vitamini, B6 vitamini, C vitamini ve potasyum sayesinde oldukça faydalıdır. Aynı zamanda keratin üretimi konusunda vücut için oldukça faydalıdır. 8. MANGO Mango meyvesi içeriğinde bulunan folat ve C vitamini sayesinde keratin oluşumunu desteklemeye yardımcı olur. KERATİN BAKIMI NASIL BİR UYGULAMADIR? Keratin bakımı genellikle saçlar için tercih edilen bir uygulamadır. Genellikle yıpranmış, kuru, nemsiz, kabarık, kıvırcık veya dalgalı saçlara sahip kişiler tarafından tercih edilmektedir. Bu uygulama saçların daha düz, canlı, parlak ve yumuşak olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda yıpranmış ve işlem görmüş saçların tahribatını azaltarak görünümünü iyileştirmeyi amaçlar. Keratin bakımı yapay keratin proteinlerinin saça ısı yardımıyla hapsedilmesi ile olur. KERATİN BAKIMININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR? ücudumuzda doğal olarak bulunan keratinin faydaları tüm vücudu etkiliyor ancak keratin proteini saç, tırnak ve cilt için hayati önem taşıyor. Keratinin saça faydaları ise proteinin en popüler kullanım alanlarından birini ortaya çıkarıyor.