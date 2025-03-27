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        Haberler Bilgi Yaşam Saç, tırnak ve cilt bakımında tercih edilen keratin bakımının faydaları nelerdir?

        Keratin bakımı ne işe yarar? Hangi besinlerde keratin bulunur?

        Saç bakım rutinine keratin eklemek, saçı derinlemesine beslerken, çevresel etkenlere karşı da koruma sağlar. İşte keratin bakımının faydaları ve uygulanışı hakkında merak edilenler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 15:30 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:30
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        Hangi besinlerde keratin bulunur?
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        Son yıllarda güzellik dünyasında adından sıkça söz ettiren keratin bakımı, saçı onarıp güçlendirirken daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda tırnak ve cilt bakımlarında da kullanılan keratin bakımının faydaları neler, gelin birlikte bakalım...

        KERATİN NEDİR?

        Keratin, vücudun iç ve dış yüzeylerini kaplayan tüm epitel hücrelerde 10 nm'lik ara filamentler oluşturan, suda çözünmeyen ve saç, tırnak ya da cilt bakımında önemli rol oynayan bir protein grubudur.

        Doğal olarak vücutta bulunmasıyla saç, tırnak ve cilt sağlığını iyileştirmeye yönelik rol üstlenen keratin bunun yanı sıra kozmetik tedaviler de genellikle keratinle zenginleştirilir. Keratin ayrıca bazı gıdalarda da bulunur ve takviye şeklinde alınarak vücudun keratin ihtiyacı karşılanabilir.

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        KERATİN NE İŞE YARAR?

        Keratin, saç, tırnak ve cildin dış tabakası olan epidermisin oluşmasına yardımcı olur, tırnak yapısını güçlendirerek dayanıklılığını arttırır, saçların parlak ve sağlıklı bir görünüme sahip olmasını sağlar. Ayrıca cildin elastikiyetini ve sıklığını korur.

        Keratinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

        - Saçlara canlılık katar, güç verir ve daha parlak görünmesini sağlar- Saçın kabarmasını önler ve saç gövdesini güçlendirir- Ciltteki hasarları önler, cildin taze kalmasına yardım eder- Tırnak kırılmasının önüne geçer ve tırnakları daha güçlü gösterir

        KERATİN AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER NELERDİR?

        1. SARIMSAK

        Sarımsak saçların daha güçlü ve parlak görünmesine yardımcı olur ve keratinin üretilmesine katkı sağlar.

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        2. YUMURTA

        Yumurta protein açısından oldukça zengin bir besindir. Aynı zamanda içinde bulunan A ve B12 vitaminleri sayesinde keratin oluşumunu desteklemeye yardımcı olur.

        3. HAVUÇ

        Havuç A vitamini, B6 vitamini, B7(Biyotin) Vitamini, K1 vitamini ve potasyum içeren oldukça zengin ve besleyici bir sebzedir. Cilt, saç, tırnak sağlığı için ve onarım gibi özellikleri sayesinde vücutta keratinin üretilmesine yardımcı olur.

        4. SOMON

        Somon protein açısından oldukça zengin bir besindir. Aynı zamanda içerdiği biyotin ve omega 3 sayesinde saçları ve saç köklerini güçlendirmeye yardımcı olur.

        5. AY ÇEKİRDEĞİ

        Ayçekirdeği içerdiği protein ve B7(Biyotin) sayesinde keratin oluşumunu destekleyen besinler arasında yer alır.

        6. SOĞAN

        Saçlar ve saç derisinin güçlenmesinde etkili olduğu bilinen soğan, keratinin üretilmesinde etkilidir.

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        7. TATLI PATATES

        Tatlı patates içerdiği A vitamini, B6 vitamini, C vitamini ve potasyum sayesinde oldukça faydalıdır. Aynı zamanda keratin üretimi konusunda vücut için oldukça faydalıdır.

        8. MANGO

        Mango meyvesi içeriğinde bulunan folat ve C vitamini sayesinde keratin oluşumunu desteklemeye yardımcı olur.

        KERATİN BAKIMI NASIL BİR UYGULAMADIR?

        Keratin bakımı genellikle saçlar için tercih edilen bir uygulamadır. Genellikle yıpranmış, kuru, nemsiz, kabarık, kıvırcık veya dalgalı saçlara sahip kişiler tarafından tercih edilmektedir. Bu uygulama saçların daha düz, canlı, parlak ve yumuşak olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda yıpranmış ve işlem görmüş saçların tahribatını azaltarak görünümünü iyileştirmeyi amaçlar. Keratin bakımı yapay keratin proteinlerinin saça ısı yardımıyla hapsedilmesi ile olur.

        KERATİN BAKIMININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

        ücudumuzda doğal olarak bulunan keratinin faydaları tüm vücudu etkiliyor ancak keratin proteini saç, tırnak ve cilt için hayati önem taşıyor. Keratinin saça faydaları ise proteinin en popüler kullanım alanlarından birini ortaya çıkarıyor.

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        Piyasada dolaşımda olan ve keratin içerikli pek çok ürün, içerdikleri diğer zararlı kimyasallarla saçları daha çok yıpratan bir yapıya sahip. Keratin takviyesi için seçtiğiniz saç bakım ürününün doğal içerikli olması ya da tuz, alkol, paraben gibi saçlara zarar veren kimyasallar içermediğinden emin olun. Doğru saç bakım ürünü ile keratinin saça faydaları gözle görülür değişiklikler yapabilir. İşte keratinin faydaları:

        - Saçların daha parlak ve bakımlı görünmesini sağlar- Kırılma ve koparak dökülmeleri önlemede yardımcıdır- Saçların doğal yapısını besler ve sağlıkla uzamasını sağlar- Isı ve kimyasal etkenlerden saçı korur- Kurumuş olan saçların nemini geri kazandırır- Saçları yumuşatarak daha kolay taranmasını sağlar

        KERATİN BAKIMI ZARARLARI NELERDİR?

        Keratin bakımı kimyasal bir işlem olduğu için risk faktörleri de bulunmaktadır. Keratin bakımının oluşturabileceği bazı olumsuz durumlar şu şekildedir:

        - Keratin bakımı ürünleri içeriğinde ağır kimyasalları da bulundurduğundan solunum sırasında akciğerler ve solunum yolları üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilir.- İçerdiği kimyasallar sebebiyle bazı kişilerde ciddi alerjiye sebep olabilir.- İşlemin ısı ile saça keratin sıvısını hapsetme bölümünde ortaya çıkan duman ve yoğun koku gözleri etkileyebilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto

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