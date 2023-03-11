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Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor!

Başta Fransa ve İtalya kulüpleri olmak üzere Avrupa'yı peşine takan Sacha Boey'a bir talip daha çıktı. İngiltere basını genç sağ bek için Arsenal'in harekete geçtiğini yazdı. Haberde; “Arsenal sağ kanadını Boey ile güçlendirebilir” denildi

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  • Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal...

    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın bu sezonki başarısında Sacha Boey da performansıyla öne çıkıyor. 

     

     
  • Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal...

    Kamerun asıllı yıldız sağ bek, mücadelesi ve ortaya koyduğu futbolla Avrupa kulüplerinin transfer radarına girmiş durumda.
  • Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal...

    Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın gündemine gelen 22 yaşındaki sağ beke bu kez de Londra ekibi Arsenal talip oldu. 

     

     
  • Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal...

    Haber; "Arsenal sağ kanadını Boey ile güçlendirebilir" başlığı ile verildi ve şu ifadeler yer aldı: 
  • Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal...

    "Sacha Boey, Galatasaray'ın Türkiye Ligi'ni domine etmesindeki en önemli yıldız oyunculardan biri. 2000 doğumlu Fransız sağ bek, devre arası transfer döneminde İtalyan ekibi Udinese'ye yakın gibiydi

     

     
  • Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal...

    Bazı Serie A kulüpleri de onu beğenmişti. Ancak şimdi de oyuncu için girişimlerde bulunmaya hazırlanan kulüp Arsenal... Arsenal'in oyuncuya ilgisi çok fazla.
  • Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal...

    Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Arsenal'de sezon sonu Ben White ve Takehiro Tomiyasu'ndan birinin ayrılması gündemde.

     

     
  • Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal...

    Bu iki oyuncudan biri Arsenal'e veda ederse İngiliz ekibi, boşluğu Kamerun asıllı Fransız Sacha Boey ile dolduracak. 
  • Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal...

    Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 20, Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan Fransız sağ bek, bin 770 dakika sahada kalırken, 2 asist yapma başarısı gösterdi. 

     

     
  • Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal...

    Boey, bu sezon henüz golle tanışamadı. Sarı-Kırmızılılar ise Sacha Boey'le sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. 
  • Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal...

    Oyuncunun 2025'te bitecek olan kontratı, 2027 yılına uzatılacak ve maaşına da iyi bir iyileştirme yapılacak. 

     

     
  • Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal...

    Galatasaray, oyuncunun sözleşmesine 25 milyon euro serbest kalır maddesi de ekleyecek"
  • Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal...

    MARSİLYA DA İSTİYOR

    Fransız basınında yer alan habere göre; Ligue 1'in iddialı ekiplerinden Marsilya'nın Boey'u istediği belirtilmişti. 
  • Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal...

    Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'un çalıştırdığı Fransız ekibinin, Manchester City'den kiraladığı Burkina Fasolu sağ bek Issa Kabore'nin performansından memnun kalmadığı bildirildi.
  • Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal...

    Beklerini yenilemek isteyen Marsilya'nın bu doğrultuda Sacha Boey'u kadrosuna katmayı planladığı belirtilirken, yıldız oyuncunun bonservisinin 14 milyon euro civarında olduğu ifade edildi. 
  • Sacha Boey transfer gündeminden düşmüyor! Şimdi de Arsenal...

    Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkarken, 2 asist yaptı.

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