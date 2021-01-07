Sadakatsiz dizisi dün akşam tekrar bölümüyle ekrana gelmişti. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı dün akşam yayınlandı. 30 Aralık Çarşamba günü yayınlanan Sadakatsiz 12. bölümde neler oldu? İşte Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı...

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

— Sadakatsiz (@sadakatsizdizi) January 6, 2021

SADAKATSİZ 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?