Sadakatsiz dizisinin 21. son bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Son bölümde; Selçuk’un Haluk’un oğlu olduğunu ilan etmesi herkeste büyük bir şok etkisi yaratırken Gönül Güçlü’nün beklenmedik planı gündeme bomba gibi düşer. Sadakatsiz 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 21. son bölüm...

SADAKATSİZ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SADAKATSİZ 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kendisini umulmadık bir krizin ortasında bulan Asya’yı Selçuk’la yeniden bir araya getiren gelişme merak uyandırır. Asya ve Sinan konusunda sınırları zorlamaktan çekinmeyen Volkan’ın son hamlesinin arkasında yatan tedirgin edici gerçek nedir?